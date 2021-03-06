انتهت في إسبانيا - أوساسونا (0)-(2) برشلونة.. انتصار الفريق الكتالوني

السبت، 06 مارس 2021 - 22:04

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف خوردي ألبا في أوساسونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوساسونا، وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق82: موريبا يسجل الثاني لبرشلونة بطريقة رائعة

ق78: تسديدة قوية من بيدري

ق70: رأسية كاليري تمر بجوار مرمى برشلونة

ق62: دفاع أوساسونا يبعد تسديدة دي يونج

ق48: ميسي يسدد بقوة وحارس أوساسونا يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 اختراق من ميسي ثم تصويبة بجانب المرمى.

ق. 30 جووول أول لبرشلونة عن طريق خوردي ألبا بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي. استلمها ألبا وانطلق ثم سدد في سقف الشبكة.

ق. 26 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، حكم اللقاء يلغي الطرد.

ق. 21 طرد سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا.

ق. 7 عرضية من سيرجينيو ديست، لكن الدفاع يشتتها من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

في إسبانيا برشلونة أوساسونا
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