محمود حمادة: سعيد بهدفي في أسوان.. ونرغب في تحقيق الكونفدرالية

عبر محمود حمادة لاعب بيراميدز عن سعادته بتسجيله لهدف ضد أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري مشيرا إلى أن فريقه يطمح للفوز بالكونفدرالية.

وفاز بيراميدز بهدفين دون مقابل على أسوان عن طريق رمضان صبحي وحمادة في الجولة 15 للدوري المصري.

وقال محمود حمادة في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سعيد للغاية بتسجيل لهدف تأكيد الانتصار وتحقيق نقاط المباراة".

وأضاف "الفريق لديه عناصر رائعة وعلى مستوى عالي في جميع المراكز تحت قيادة جهاز فني ممتاز".

وشدد "الجميع تعاهد على الانتصار في المباريات المقبلة وحصد النقاط للتقدم في جدول الدوري والمنافسة على اللقب"

وعن عدم بدايته للمباراة بشكل أساسي، قال: "أنا تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي وقت".

وأكد "الفريق يضع تركيزه الآن على الكونفدرالية لبداية دور المجموعات بشكل قوي ضد نكانا".

وأتم "لا توجد مباراة سهلة في بطولة قارية، خصوصا وأننا نسعى للفوز بها في الموسم الحالي بعدما كان الفريق قريبا من تحقيقها في الموسم الماضي".

وكان بيراميدز قد خسر نهائي النسخة الماضية للكونفدرالية ضد نهضة بركان.

ويلعب بيراميدز ضد نكانا يوم 10 مارس المقبل في أولى مباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

الانتصار على أسوان رفع رصيد بيراميدز للنقطة 25 من 15 مباراة ليرتقى للمركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ30 نقطة من 13 مباراة.

ويتفوق بيراميدز بنقطة على الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات.