أروابارينا: كنا نستطيع الفوز بنتيجة أكبر على أسوان.. ومن الصعب التفكير في الدوري الآن

يرى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز أن فريقه كان يستطيع الانتصار بنتيجة أكبر على أسوان في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 15 للدوري المصري.

وفاز بيراميدز بهدفين دون مقابل على أسوان عن طريق رمضان صبحي ومحمود حمادة.

وقال أروبارينا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الفوز مهم للغاية لمسيرة الفريق في الدوري".

وأضاف "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا خلال المباراة واستحقوا الفوز".

وشدد "الأداء كان جيدا طوال فترات المباراة وقدموا مجهودا كبيرا رغم كثرة المباريات، وكل لاعب قدم كل ما لديه وكنا نستطيع الفوز بنتيجة أكبر".

وأشاد بـ دييجو رولان مهاجم الفريق، وقال: "يقاتل على كل كرة ويقدم أداءا رائعا وسجل 3 أهداف حتى الآن".

وعن موعد عبد الله السعيد من الإصابة، قال: "سيعود قريبا، هو لاعب رائع ومهم للفريق".

وواصل "علينا تجهيز جميع العناصر لأننا نحتاج لجهودها مع كثرة المباريات في وقت قليل".

وحول المنافسة على لقب الدوري، قال: "من الصعب أن نفكر في الأمر في الوقت الحالي".

وأتم "أغلقنا التفكير في الدوري بشكل مؤقت والآن نضع كل تركيزنا على مواجهة نكانا الزامبي في الكونفدرالية".

ويلعب بيراميدز ضد نكانا يوم 10 مارس المقبل في أولى مباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

الانتصار على أسوان رفع رصيد بيراميدز للنقطة 25 من 15 مباراة ليرتقى للمركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ30 نقطة من 13 مباراة.

ويتفوق بيراميدز بنقطة على الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات.