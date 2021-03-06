تشكيل برشلونة – ميسي يقود الهجوم ضد أوساسونا.. وأومتيني يعوض بيكيه
السبت، 06 مارس 2021 - 21:12
كتب : FilGoal
أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا في الجولة 26 للدوري الإسباني.
ويستضيف أوساسونا نظيره برشلونة على ملعب إل سادار.
ويقود ليونيل ميسي هجوم الفريق بجوار أنطوان جريزمان.
ويعوض صامويل أومتيتي غياب جيرارد بيكيه بسبب الإصابة.
وفيما يلي تشكيل برشلونة كاملا:
حارس: مارك أندري تير شتيجن.
الدفاع: كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجويزا.
ظهيران: خوردي ألبا – سيرجينيو ديست.
الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري.
الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان.