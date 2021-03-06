في الدرجة الثانية – أسمنت أسيوط يحقق انتصاره الأول.. وخسارة الشرقية للدخان بمجموعة الصعيد

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة 16 لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

وخسر الشرقية للدخان من بني سويف بنتيجة 2-1 ليتعرض للهزيمة الثانية في الموسم.

وسجل عمر مختار وبلال زكريا لبني سويف فيما أحرز إسلام فتحي هدف الشرقية للدخان.

وارتفع رصيد بني سويف للنقطة 26 فيما توقف رصيد الشرقية للدخان عند النقطة 36.

وحقق أسمنت أسيوط أول انتصار له بعد انتصاره على شبان قنا بنتيجة 2-0.

وسجل أهداف أسمنت أسيوط كل من محمد عيد وأحمد ميكا.

وارتفع رصيد أسمنت أسيوط للنقطة 10.

وفاز قنا على المنيا بنتيجة 2-0 سجلهمها أحمد عبد الكريم وحسين إبراهيم.

ليرتفع رصيد قنا للنقطة 20.

وتعادل طهطا مع مركز شباب سمسطا 1-1.

وسجل محمد عشري لسمسطا قبل أن يتعادل بدوي ناصر لطهطا.

فيما انتهت مباريات كيما أسوان مع بترول أسيوط، وديروط مع سوهاج، والإعلاميين مع تليفونات بني سويف، والفيوم مع الألومنيوم بالتعادل السلبي.

ليكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

الشرقية للدخان في الصدارة بـ36 نقطة.

المنيا في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ديروط في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الإعلاميين في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

الألومنيوم في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

بني سويف في المركز السادس برصيد 26 نقطة.