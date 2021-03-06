في الدرجة الثانية – أسمنت أسيوط يحقق انتصاره الأول.. وخسارة الشرقية للدخان بمجموعة الصعيد

السبت، 06 مارس 2021 - 20:09

كتب : رضا السنباطي

صورة جماعية لفريق أسمنت أسيوط في الدرجة الثالثة

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة 16 لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

وخسر الشرقية للدخان من بني سويف بنتيجة 2-1 ليتعرض للهزيمة الثانية في الموسم.

وسجل عمر مختار وبلال زكريا لبني سويف فيما أحرز إسلام فتحي هدف الشرقية للدخان.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - هشام زكريا يعلن عبر في الجول إقالته من تدريب الداخلية في الدرجة الثانية – بورتو يعود للصدارة.. وتعثر الداخلية في الدرجة الثانية - بني سويف يفوز في ظل تهديد اللاعبين بالطرد من سكن الإقامة في الدرجة الثانية - استقالة حسين عبد اللطيف من الألومنيوم في الدرجة الثانية - مجدي طلبة مديرا فنيا لـ دكرنس

وارتفع رصيد بني سويف للنقطة 26 فيما توقف رصيد الشرقية للدخان عند النقطة 36.

وحقق أسمنت أسيوط أول انتصار له بعد انتصاره على شبان قنا بنتيجة 2-0.

وسجل أهداف أسمنت أسيوط كل من محمد عيد وأحمد ميكا.

وارتفع رصيد أسمنت أسيوط للنقطة 10.

وفاز قنا على المنيا بنتيجة 2-0 سجلهمها أحمد عبد الكريم وحسين إبراهيم.

ليرتفع رصيد قنا للنقطة 20.

وتعادل طهطا مع مركز شباب سمسطا 1-1.

وسجل محمد عشري لسمسطا قبل أن يتعادل بدوي ناصر لطهطا.

فيما انتهت مباريات كيما أسوان مع بترول أسيوط، وديروط مع سوهاج، والإعلاميين مع تليفونات بني سويف، والفيوم مع الألومنيوم بالتعادل السلبي.

ليكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

الشرقية للدخان في الصدارة بـ36 نقطة.

المنيا في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ديروط في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الإعلاميين في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

الألومنيوم في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

بني سويف في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

دوري الدرجة الثانية مجموعة الصعيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة – ميسي يقود الهجوم ضد أوساسونا.. وأومتيني يعوض بيكيه 9 دقيقة | الدوري الإسباني
بأهداف رمضان وحمادة.. بيراميدز يفوز على أسوان ويرتقي للمركز الثاني 22 دقيقة | الدوري المصري
وائل جمعة: كهربا يرتكب أخطاء لا تليق بـ الأهلي 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في إفريقيا – كايزر تشيفز يهزم بترو أتليتكو بثنائية 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة الأهلي - الإنجليزي لي كلارك مدربا لـ المريخ السوداني 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إفريقيا - الأهلي (0) - (0) فيتا كلوب.. أفشة يهدر هدفين متتاليين 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيناريوهات تأهل الزمالك – 3 انتصارات تضمن العبور.. وتعادل يبقي على آمال ضعيفة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الدرجة الثانية – أسمنت أسيوط يحقق انتصاره الأول.. وخسارة الشرقية للدخان بمجموعة الصعيد ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك