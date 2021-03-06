حمص لـ في الجول: الإسماعيلي لن يهبط.. ويجب وضع لائحة لتحفيز اللاعبين

السبت، 06 مارس 2021 - 19:51

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

يثق محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق أن الدراويش لن يهبطوا للدرجة الثانية مشيرا إلى أن الفريق سيخرج من أزمته الحالية.

وقال محمد حمص لـFilGoal.com: "الإسماعيلي يحتاج للفوز ليعدل من أوضاعه".

وأضاف "ابتعاد الإسماعيلى عن مراكز الأخيرة في الجدول ليس بعيدا فالفوز فى مباراة أو مباراتين يجعل الفريق يتقدم في الترتيب".

وتابع "أرفض ترديد جملة أن الفريق سيهبط للقسم الثاني لأن ذلك سيؤثر على دوافع اللاعبين".

واستمر "الفريق لديه عناصر جيدة لكن يجب عليهم أن يكون هدفهم هو الفوز في كل مباراة، لابد أن يعرف كل لاعب أن سوء نتائج الإسماعيلي سيؤثر بالسلب على مسيرته في المستقبل".

وأكمل "يجب أن تضع إدارة النادي لائحة خاصة لتحفيز اللاعبين".

وشرح "على الإدارة أن تحدد عددا من النقاط يجب أن يحصل عليه الفريق خلال 3 مباريات مثلا؛ لكي يحصل اللاعب على مكافأة مُحددة".

وأتم "أثق في إن الإسماعيلي سيعبر من هذه الأزمة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

الإسماعيلي
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