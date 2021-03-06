تأجيل تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية لشهر مارس

السبت، 06 مارس 2021 - 19:40

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - الإكوادور

قرر اتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر لشهر مارس.

وجاء ذلك القرار بسبب قيود السفر في الكثير من بلدان العالم خوفا من انتشار فيروس كورونا، ما يجعل تجميع لاعبي المنتخبات أمرا مستحيلا.

وسيحدد اتحاد أمريكا الجنوبية وقتا آخر لإقامة مباريات التصفيات الذي كان مقررا لها خلال شهر مارس الجاري، وذلك بعد دراسة خيارات المواعيد المختلفة التي تسمح بذلك.

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وسيأتي ذلك بالتنسيق مع جميع الاتحادات أعضاء اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام مباريات الجولتين 5 و6 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم خلال شهر مارس الجاري.

الأرجنتين أمريكا الجنوبية البرازيل
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