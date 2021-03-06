NBA - مباراة كل النجوم بعيون إفريقية.. من يفوز بتحدي الثلاثيات والمهارات 

تعكف مدونة دوري كرة السلة للمحترفين (Blogtable) الإفريقية، كل شهر، على جمع كوكبة من نوابغ كرة السلة من شتى أنحاء القارة للرد على بعض من أكثر الأسئلة إلحاحًا ذات الصلة بموسم الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة لعامي 2020-2021.

أكثر من نجم تتطلع إلى مشاهدته في المباراة السبعين لكل نجوم دوري السلة الأميركي للمحترفين المزمع عقدها صباح الإثنين؟

مَنْ أفضل لاعب للفوز بمسابقة "الثلاثة نقاط"؟

من بطل "سلام دانك" بالنسبة إليك؟

كل هذا وأكثر يجاوب عليه خبراء كرة السلة في قارة إفريقيا.

أمين العامري، Le Matin (المغرب):

إنه حقًّا أروع وقت في العام! من الصعوبة بمكان انتقاء اللاعب الذي سيُشار إليه بالبنان بعد الآن. بيد أنني بالتأكيد أتطلع إلى مشاهدة جويل إمبيد، مفخرة الإفريقيين لهذا الموسم. لا ريب أن حقيقة غياب المؤتمرات/الانتماءات جعلت معرفة مَنْ سيقع عليه اختيار القائدين أمرًا يستحق الانتظار. برغم غياب المشجعين عن الملعب، أعتقد أن مباراة كل نجوم دوري السلة الأميركي للمحترفين لعام 2021 ستكون شديدة التفرد ولن تغيب عن الأذهان.

توقعي بشأن مسابقة "الثلاثة نقاط": في حضور ستيفن كيري الذي يتنافس على اللقب للمرة السابعة، ستكون المنافسة شرسة بالنسبة إلى بقية المشتركين. ومع ذلك، سيكون حضور كل النجوم الستة في مسابقة "الثلاثة نقاط" لهذا العام بالأمر الجلل، بعد معرفة حجم التنافسية بين أولئك الهدافين.

مَنْ المتوقع أن يحظى اختيار الفائز ببطولة "سلام دانك" هذا العام بشيء من التفرد. فأغلب الجمهور لم يسمع بالأسماء الثلاثة: أوبديا توبين، وكاسيوس إستانلي، وأنفرني سيمونز، لكن أنا على ثقة تامة بأن جميع الأسئلة سيُجَاب عنها بفضل المواجهة الحاسمة المقرر عقدها في عطلة نهاية الأسبوع. فقد ظهرت لمحات من موهبة سيمونز جليَّة في الأفق العام المنصرم، فهذا النجم الصاعد على دراية تامة بكيفية التعامل مع لعبة كرة السلة. أما بالنسبة إلى كاسيوس إستانلي، فمهارة القفز التي يتمتع بها (حيث سجل 44 بوصة في الملعب) تأخذ العقل حقًّا.

أما أوبديا توبين فقد تميز بالفعل في المقتطفات المسجلة هذا الأسبوع، لذا أظن أن شغله الشاغل الآن هو الفوز بالمباراة. تخمين عشوائي للفائز باللقب: أوبديا توبين.

محمد يوسف، FilGoal.com(مصر):

سأشاهد لوكا دونتشيتش في مباراته الثانية من مباراة كل نجوم دوري السلة الأميركي للمحترفين عقب اكتسابه لقدر أكبر من الخبرة في الدوري ولكونه أصغر ناشئي مباريات "كل النجوم".

في اعتقادي أن ستيفن كيري سيفوز بمسابقة "الثلاثة نقاط" وأتوقع أن يحصد أنفرني سيمونز لقب الفائز ببطولة "سلام دانك".

نافي عمار فول، Wiwsport (السنغال):

جويل إمبيد! هو اللاعب المسيطر في فريق سفنتي سيكسرز في الموسم الحالي وأنا من مشجعيه بسبب كل الانتصارات التي حققها خلال الأعوام الأربعة المنصرمة. من وجهة نظري أن مشاركته الرابعة في مباراة كل نجوم دوري السلة الأميركي للمحترفين ستكون فرصة سانحة أمام المركز الكاميروني لاستعراض كل حركاته الرائعة التي أدهشتنا خلال الموسم. ومباراة كل النجوم المزمع إقامتها يوم الأحد سترسخ مركزه أكثر بوصفه أحد منافسي MVP.

في مسابقة "الثلاثة نقاط"، راهنت قلبًا وقالبًا على ستيف كيري. فهو محترف في الرميات الثلاثية للدوري ولكنه تخلف عن السباق في عام 2019، لذا فهو يريد إثبات أدائه الجيد في هذه المسابقة. يُذكر أن الفائز في مسابقة "الثلاثة نقاط" لعام 2015 هو المفضل عن بقية المرشحين الآخرين بشكل يثير الجدل.

في حال استبعاد زيون، أختار أوبديا توبين لبطولة سلام دانك. فمن وجهة نظري أنها فرصة عظيمة بالنسبة للاعب ناشئ مثله. فبالإضافة إلى رغبته في المشاركة والبحث عن هداف أصلي، فقد أظهر بالفعل مهاراته العالية، أولاً في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA)، ثم مع فريق نيويورك نيكس. فدعونا ننتظر ونرى ما سيفعل عشية يوم الأحد.

نيكاسيوس أجواندا، Clouds Media Group (تنزانيا):

أكثر لاعب أتحمس بشأنه هو جيمس هاردن. وحماسي ذلك معزوّ إلى حقيقة مفادها أنه كان محور حديث كل أخبار هذا الموسم، ولم يخيب الظنون منذ انتقاله إلى بروكلين. أغلب الناس لا زالت تتجاهل اسمه في كل محادثات MVP لكن يحدوني الأمل في أن يكون أداؤه جيدًا ويستحوذ على المضاعفة المزدوجة. وهذا من شأنه أن يضع اتجاهًا جديدًا لجعله طرفًا في نقاش MVP هذا. بخلاف ذلك، فأنا أتمنى لهذا العام أن يشهد مهارة كيري الحقيقية في الرمي في مباراة كل نجوم دوري السلة الأميركي للمحترفين.

توقعي بشأن مسابقة "الثلاثة نقاط"؟ أميل إلى ستيف كيري. هذا اختيار واضح لكن رؤيته وهو يسدد أكثر من 100 رمية ثلاثية في التمرين يجعلني أعتقد أنه سيجعل مسابقة "الثلاثة نقاط" لهذا العام لا تُنسَى...ولكني أتوقع أن تحدث مفاجأة برغم ذلك، ربما يفوز زاك لافين أو جيلين براون؟

أختار أوبديا توبين للفوز ببطولة "سلام دانك". فهذا هو العمل الذي وجد فيه شغفه منذ تخرجه من الكلية. وطالما دعوت الله أن يحقق إنجازًا في مباراة "جوردون في مواجهة لافين" منذ عام 2016. هذا الأسطورة تمتع بحيوية "كل النجوم" ولا بد من عودته للملاعب.

ريفيلو سيبوكو،Mail & Guardian (جنوب إفريقيا):

مسابقة "الثلاثة نقاط": لقد عاد أعظم هدافي الرميات الثلاثية الذي لم يرَ الدوري مثيله من قبل إلى الملعب وأمامه الموسم الممتاز - فاختياري يقع على كيري.

سلام دانك: أتوقع أن يهزم أوبديا توبين هذا اللاعب.

تحدي المهارات: أما أمهر المشاركين في هذه الفاعلية فهو كريس بول. إذًا، فهو كريس بول.

روتيمي أكينديل, Beat FM (نيجيريا):

أتطلع لرؤية بن سيمونز لاعب فريق فلاديلفيا سفنتي سيكسرز. ربما يكون "بي جي" أفضل مدافع محيطي حتى الآن في هذا الموسم، ومن الممتع رؤية التمريرات التي يقوم بها. أنا فقط أريد رؤية كيف يقوم جيانيس بالانسجام مع جيمس هاردن.

توقعي بشأن الفائز بمسابقة "الثلاثة نقاط"- ستيف كيري(GSW).

توقعي بشأن الفائز ببطولة سلام دانك - أوبديا توبين، لاعب فريق نيويورك نيكس.

ستيوارت هس، IOL (جنوب إفريقيا):

ليبرون جيمس. لقد كان يعاني فتورًا شديدًا تجاه مباراة "كل النجوم" المقامة هذا العام، لذا فأنا مهتم برؤية مدى جديته وما الذي يأمل أن يثيره حضوره لهذه الفاعلية، ليس بالنسبة إلى الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة فحسب ولكن بالنسبة إلى المبادرات الاجتماعية الأوسع نطاقًا التي بذل فيها مجهودًا عظيمًا؛ لكي تُسلَّط الأضواء عليه.

توقعي بشأن مسابقة "الثلاثة نقاط" – ستيف كيري لكونه ستيف كيري.

أوبديا توبين...لقد رأيت بعضًا من الأهداف التي أحرزها في دايتون (فهو أحد لاعبي فريق نيكس حقًا!).

وري ديالو، Le Quotidien (السنغال):

أتطلع إلى رؤية زيون ويليامسون عشية يوم الأحد الجاري. لقد التحق أصغر اللاعبين وهو عمره 20 فقط باتحادات الدوري المرموقة بفضل اختياره في مباراة كل النجوم لأول مرة. وذلك خصوصًا لأنه لعب نحو 50 مباراة في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة حتى الآن. لقد كان أداؤه كل أسبوع مع فريق نيو أورلينز بيليكانز باعثًا على الأمل لكن في المقام الأول سبب إعجابي بهذا النجم الساطع ذلك الوجه الطفولي الذي يذكرني أحيانًا باللاعب شاكيل أونيل.

بالنسبة إلى مسابقة "الثلاثة نقاط"، فأنا أصوت من أجل ستيف كيري (جولدن ستيت ووريورز)، متقدمًا على دونوفان ميتشل (يوتا جاز) أو ديفين بوكر (فينيكس صنز).

بالنسبة إلى بطولة "سلام دانك"، فأنا أصوت من أجل أوبديا توبين (نيويورك نيكس) متقدمًا على أنفرني سيمونز، بورتلاند (ترايل بلايزرز) وكاسيوس إستانلي (إنديانا بيسرز).