تشكيل بيراميدز – رمضان ووادي يقودان الهجوم ضد أسوان

السبت، 06 مارس 2021 - 18:12

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - المقاولون - رمضان صبحي

يدفع رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز برمضان صبحي ومحمود وادي في خط هجوم الفريق في مواجهة أسوان بالدوري المصري.

ويلعب الفريقين على ملعب المقاولون العرب في الجولة 15 للدوري المصري.

ويعود عماد نبيل "دونجا" لتشكيل الفريق بعد غيابه عن المباراة الماضية ليلعب في وسط الملعب.

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وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حارس: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر – أحمد سامي.

الوسط: محمد حمدي – نبيل عماد "دونجا" – إسلام عيسى – أحمد فتحي.

الهجوم: رمضان صبحي – محمود وادي – دييجو رولان

فيما يدفع علاء عبد العال المدير الفني بـ إيمانويل إيجيبتور في خط الهجوم، مع تواجد أحمد سالم صافي وأحمد الألفي على الجناح الأيمن والأيسر.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي:

حارس: عمر رضوان.

خط الدفاع: عمرو الحلواني – السيد فريد – محمد جابر – محمود شبانة.

خط الوسط: عبد العزيز موسى – أشرف مجدي – هيثم الفيل – أحمد الألفي – أحمد سالم صافي.

خط الهجوم: إيمانويل إيجيبتور.

بيراميدز رمضان صبحي
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