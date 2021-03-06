مهاجم ساسولو: أفتقد إهانات المشجعين في المدرجات

أوضح فرانشيسكو كابوتو مهاجم ساسولو الإيطالي أنه يفتقد الجماهير في المدرجات "حتى أنني أفتقد إهاناتهم".

سيسكو كابوتو سجل الموسم الجاري 11 هدفا بقميص النيروفيردي في الدوري الإيطالي، وعلى بُعد 9 أهداف من كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين.

وكان كابوتو قد احتفل بهدفه الموسم الماضي في شباك بريشيا قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا برسالة قال فيها: "كل شيء سيكون على ما يرام، أبقوا في المنزل".

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مهاجم ساسولو قال لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "يجب ألا نستسلم. يجب علينا ارتداء أقنعة الوجه واتخاذ جميع الاحتياطات".

وأضاف "إذا اضطررت إلى كتابة ورقة واحدة جديدة، فسوف أكتب (لقّح نفسك). حتى لو كان لدى شخص ما شك، فهذا الحل الصحيح لتحرير أنفسنا من الوباء".

وواصل "اعتدنا على كل شيء، حتى اللعب بدون جماهير، لكن الأمر صعب. نحن نفتقد المشجعين، حتى أنني أفتقد إهاناتهم. لكن الصحة تأتي أولا. إنه ليس الوقت المناسب لفتح الملاعب بعد".

ويحتل ساسولو المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد مرور 25 جولة من الدوري الفرنسي.