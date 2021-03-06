الدوري الأمريكي يحقق في انتقال ماتويدي إلى إنتر ميامي

السبت، 06 مارس 2021 - 15:22

كتب : FilGoal

بليز ماتويدي - إنتر ميامي

أعلن الدوري الأمريكي بدء التحقيق في انتقال الفرنسي بلايس ماتويدي إلى صفوف إنتر ميامي والمملوك للإنجليزي ديفيد بيكام.

بلايس ماتويدي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

التحقيق يستهدف معرفة هل انتهك النادي الأمريكي قواعد المسابقة ماليا بخصوص ضم الفرنسي أم لا.

وأعلن النادي الأمريكي ضم اللاعب عن طريق الأموال المستهدفة وليس كلاعب معين.

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الأموال المستهدفة؟ يحق لكل نادٍ في الدوري الأمريكي استخدام 2.8 مليون دولار لضم اللاعبين أصحاب القيمة العالية لكن دون تخطي سقف الرواتب المعمول به في المسابقة.

اللاعب المعين؟ يحق لكل نادٍ في الدوري الأمريكي ضم 3 لاعبين يُطلق عليهم "لاعب معين" وهو ما يتيح له الحصول على راتب أعلى من سقف الرواتب.

لذلك بدأ الدوري الأمريكي للتحقيق في طريقة ضم اللاعب إذ جاء في البيان: "بدأ الدوري الأمريكي لكرة القدم مراجعة رسمية لتوقيع إنتر ميامي للاعب خط الوسط بلايس ماتويدي، والتحقيق على وجه التحديد فيما إذا كان توقيع اللاعب يتوافق مع ميزانية رواتب الدوري الأمريكي وتوجيهات القائمة".

في المقابل أصدر إنتر ميامي بيانا يرد فيه إذ قال النادي: "يقر إنتر ميامي بالبيان الذي أدلى به الدوري الأمريكي لكرة القدم، ونتطلع إلى المشاركة الكاملة في عملية مراجعة الدوري".

ماتويدي انضم إلى صفوف إنتر ميامي في أغسطس الماضي وسجل هدفا واحدا في 15 مباراة فقط بقميص الفريق لموسم 2020.

ويضم إنتر ميامي أيضا الأرجنتيني جونزالو إيجوايين والذي انضم للفريق بداية الموسم الماضي.

إنتر ميامي الدوري الأمريكي
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