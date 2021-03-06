مؤتمر بيولي: أود أن أكون أصغر 30 عاما لألعب مع فريقي.. وسنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان ماذا يفعل طاقمه الفني لتفادي الإصابات، وحذر الفريق من مواجهة هيلاس فيرونا.

ويستعد ميلان لأن يحل ضيفا على هيلاس فيرونا في ملعب بنتيجودي غدا الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي عن المواجهة في المؤتمر الصحفي: "إيفان يوريتش المدير الفني لفيرونا يقوم بعمل كبير، حتى مع تغيير عدد كبير من اللاعبين، الفريق فنيا وهجوميا يحتاج للانتباه".

وأضاف "تفوقوا على نابولي وأتالانتا وتعادلوا مع يوفنتوس، إنهم فريق قوي في تلك المواجهات".

وأردف "سأقول للاعبين، أنني أود أن أكون أصغر 30 عاما لألعب معهم، إذا مررنا بالصعوبات معنا سنجد المزيد من الرضا".

ويعاني ميلان من غياب إسماعيل بن ناصر وزلاتان إبراهيموفيتش وهاكان تشالهان أوجلو وماريو ماندزوكيتش بسبب الإصابة عن مواجهة الغد.

وتطرق بيولي للحديث عن الإصابات: "من الصعب تحقيق نتائج الموسم الماضي، الفترة الحالية صعبة ومليئة بالإصابات".

وتابع "إنها فترة علينا أن نُركز فيها ونحاول الفوز بعديد المباريات، الشهرين ونصف المقبلين حاسمين في صراع الدوري الإيطالي والأوروبي".

وأكمل "نحن نعمل على تفادي الإصابات، نحن مهتمون جدا بضغط العمل. لسوء الحظ، لدينا قائمة مباريات مزدحمة، وقد تسبب ذلك في مشكلة".

وأضاف "إنها المرة الأولى التي نتعرض فيها لإصابات كثيرة. ونعمل على تقليلها".

وواصل "أصيب بن ناصر مرتين ونحن نعمل على مساعدته على استعادة لياقته البدنية الأفضل. كل من هو غير موجود مهم بالنسبة لنا، لكننا أثبتنا بالفعل أنه يمكننا لعب كرة قدم جيدة في المواقف الصعبة".

وتحدث الإيطالي عن الثنائي رافائيل لياو وساندرو تونالي، إذ قال عن البرتغالي: "يجب أن يقدم لياو أفضل ما لديه في كل مباراة وهذا ما كان يفعله، يجب أن يعمل في بعض المواقف لإيجاد الاتساق الذي يحتاجه هو والفريق".

واستدرك عن تونالي "يشعر بحالة جيدة، كان يعاني من مشكلة طفيفة، لكنه يشعر بصحة جيدة، جسديا وعقليا".

وخرج الإيطالي بين شوطي مباراة أودينيزي والتي انتهت بتعادل ميلان الأربعاء الماضي بهدف لكل فريق.

وأتم "نراهن على أنفسنا. سنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية. هناك سبعة فرق قوية ونريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ويحتل ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر، و4 نقاط عن يوفنتوس الثالث والذي مباراة مؤجلة مع نابولي.