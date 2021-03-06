في الدرجة الثانية - هشام زكريا يعلن عبر في الجول إقالته من تدريب الداخلية

أعلن هشام زكريا إقالته من تدريب نادي الداخلية عبر FilGoal.com.

وقال هشام زكريا لـ FilGoal.com: "العلاقة انتهت بيني وبين إدارة نادي الداخلية عقب الخسارة من النصر بهدفين دون مقابل".

وأوضح "وتم توجيه الشكر لي صباح اليوم".

وأتم "تصدرنا جدول الدوري خلال الجولات الماضية، وحاليا الفريق في وصافة جدول الترتيب بفارق نقطة عن بورتو السويس".

ويتصدر بورتو السويس ترتيب مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية برصيد 29 نقطة من 16 مباراة.

ويحتل الداخلية المركز الثاني برصيد 28 نقطة حققها من 7 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين.

وتولى هشام زكريا تدريب الداخلية الموسم الماضي خلفا لضياء عبد الصمد.

وحينها نافس على مقعد الصعود للدوري الممتاز رفقة بتروجت والذي حسمه سيراميكا كليوباترا في النهاية.

وسبق أن قاد زكريا من قبل وادي دجلة والجونة للتأهل إلى الدوري الممتاز.