تقرير: إبراهيموفيتش سيرتدي قميص منتخب السويد مجددا

السبت، 06 مارس 2021 - 13:01

كتب : FilGoal

السويد فرنسا ابراهيموفيتش

كشف تقرير سويدي أن زلاتان إبراهيموفيتش سيعود لارتداء قميص منتخب بلاده في التوقف الدولي المقرر إقامته شهر مارس الجاري.

ويستعد منتخب السويد لمواجهة جورجيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022 وإستونيا وديا، ومن المقرر أن تُعلن القائمة في السادس عشر من الشهر الجاري.

وكان ياني أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد قد أغلق الباب في وجه زلاتان في شهر نوفمبر الماضي.

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ووفقا لتقرير موقع " fotbolldirekt" السويدي فأن زلاتان تم استدعائه بالفعل لارتداء قميص منتخب السويد هذا الشهر.

وأضاف التقرير أن إبراهيموفيتش أعطى الضوء الأخضر لياني إندرسون، وفي التوقيت ذاته أخبر المنتخب السويدي نادي ميلان باستدعاء اللاعب للمنتخب الوطني مرة أخرى.

ويعاني إبراهيموفيتش من إصابة عضلية تكلفه الغياب عن ميلان حتى منتصف الشهر الجاري.

ويتصدر إبرا ترتيب هدافي ميلان في الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفا الموسم الجاري.

وإذا تعافى المخضرم من الإصابة فأنه سيعود لارتداء قميص السويد لأول مرة منذ بطولة يورو 2016.

وسبق أن أبدى زلاتان رغبته في خوض منافسات كأس العالم 2018، لكن أندرسون رفض الفكرة وقتها واعتمد على نفس اللاعبين الذين صعدوا بالسويد إلى النهائيات.

ويمتلك إبراهيموفيتش 116 مباراة دولية بقميص السويد، سجّل خلالها 62 هدفا.

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