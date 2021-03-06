بوكيتينو: نيمار قد يشارك ضد برشلونة

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن نيمار نجم فريقه قد يشارك ضد برشلونة يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

ويتافى نيمار (29 عاما) من إصابة في الفخذ تعرض لها في 10 فبراير الماضي أبعدته عن لقاء الذهاب ضد برشلونة الذي حسمه باريس في ملعب كامب نو بنتيجة 4-1.

وقال الأرجنتيني بوكتينيو في مؤتمر صحفي:"نيمار لن يشارك أمام ستاد بريست (يوم السبت في كأس فرنسا)، لكننا سعداء بتحسنه وسنرى في الأيام المقبلة إذا كان ممكنا وجوده في قائمة لقاء برشلونة".

وشارك نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، في 18 مباراة في الموسم الجاري وسجل 13 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ويستضيف باريس فريق برشلونة في ملعب بارك دي برينس.

وبات باريس قاب قوسين أو أدنى من بلوغ ربع النهائي بعد فوزه الكبير في برشلونة.

ويطمح حامل لقب الدوري الفرنسي للتتويج بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وخسر الفريق نهائي النسخة الماضية بهدف أمام بايرن ميونيخ الألماني.