تقرير: يوفنتوس يريد أجويرو

السبت، 06 مارس 2021 - 11:41

كتب : FilGoal

أجويرو يحتفل بهدف مانشستر سيتي في بورنموث

قالت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية إن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أجويرو.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

يوفنتوس

يمضي الأخير شهوره الأخيرة في مانشستر سيتي، إذ ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وبات أجويرو (32 عاما) أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن فريق سيتيزينس، ويبدو يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي مهتما بانتداب اللاعب الأسبق لأتليتكو مدريد.

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وشارك أجويرو في 11 مباراة فقط في الموسم الجاري مع سيتي وسجل هدفين.

ويقضي أجويرو موسمه العاشر مع سيتي الذي انضم له في 2011 مقابل 40 مليون يورو.

وإجمالا، شارك أجويرو في 381 مباراة مع سيتي وسجل 256 هدفا وأرسل 73 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ13 لقبا مع الفريق.

وهو أكثر من سجل في تاريخ النادي الإنجليزي.

أجويرو يوفنتوس
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