كروس: أسعى للاعتزال بقميص ريال مدريد.. وهذا اللقب الأفضل لي مع الملكي

ألمح توني كروس لاعب الوسط الألماني إلى نيته الاعتزال بقميص ريال مدريد.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال كروس لقناة ريال مدريد: "أسعى دائما لتقديم أفضل ما لدي كل مباراة، وكل تمريرة لا تصل إلى زملائي تُشعرني بالغضب".

وتابع "أحاول السعي لتحقيق الكمال بهذا المعنى، على الرغم من أنه لا يمكنك أبدا أن تكون مثاليا”.

وأضاف "أتدرب وأعمل بشكل مستمر لسنوات عديدة".

وأكمل وتحدث كروس عن أبرز اللاعبين الألمان الذين ارتدوا قميص ريال مدريد: "إنه شيء مميز".

وواصل "عندما تنظر إلى الألمان الذين لعبوا هنا، تدرك أنهم أسماء كبيرة: جونتر نيتزر، بيرند شوستر أو أولي شتيليكه".

واستدرك "تجاوز أولي شتيليكه أسطورة النادي، يجعلني سعيدا حقا. إنه رقم قياسي خاص وأنا سعيد بالوصول إلى هذه النقطة".

وأصبح كروس الأسبوع الماضي أكثر لاعب ألماني خوضا للمباريات بقميص ريال مدريد برصيد 309 مباراة متفوقا على أولي شتيليكه.

وأوضح "كما قلت سابقا، فكرتي هي أن اعتزل هنا وهذا ما أسعى لفعله".

واختار كروس أفضل لقب حققه مع ريال مدريد: "إذا كان لقب واحد، سيكون الاختيار سهلا، ساختار نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف (أمام ليفربول) لأنني احتفلت بالفوز مع عائلتي بأكملها".

"في كارديف كنت فقط مع ابني، لأن ابنتي كانت صغيرة للغاية".

كروس حقق 13 لقبا مع ريال مدريد منذ انضمامه في صيف 2014 عقب التتويج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم.