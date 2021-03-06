ماركا: أسبوع حاسم.. عرض ريال مدريد لـ راموس ينتهي 31 مارس

السبت، 06 مارس 2021 - 11:22

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

مضت أشهر ولا يزال الموقف معلقا، عقد القائد سيرخيو راموس ينتهي في يونيو، وريال مدريد يحاول إقناع المدافع المخضرم بالتجديد.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، في وقت سابق، المقربة جدا من ريال مدريد أن الخلاف بين الطرفين سببه راتب اللاعب، وحاول النادي إقناع راموس (34 عاما) أنه لن يجد عرضا أفضل في أي فريق آخر.

وكتبت ماركا في تقريرها صباح السبت أن ريال مدريد حدد نهاية مارس كمهلة نهائية لراموس ليقبل عرض التجديد.

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وأشارت إلى أن استمرار راموس مع ميرنيجي بدا مستحيلا منذ أشهر، لكنه يبدو ممكنا الآن.

عرض ريال مدريد مدته موسم، وبه خيار التمديد لموسم آخر، لكن النادي الإسباني يريد ردا سريعا من راموس ليتحرك في سوق الانتقالات إذا رفض اللاعب الاستمرار.

واختتمت ماركا التقرير بأن الأسبوع المقبل قد يكون حاسما في مفاوضات الطرفين.

ولا يزال راموس يتعافى من إصابة في الركبة أبعدته عن المباريات منذ 23 يناير الماضي.

وشارك اللاعب في 18 مباراة في الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويقضي راموس، أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ منتخب إسبانيا بـ178 لقاء، موسمه الـ16 مع ريال مدريد.

وفي سياق آخر، قالت ماركا إن لوكاس فازكيز لاعب الفريق رفض أيضا عرض التجديد الذي قُدم له، ويبحث وكيل أعماله عروضا من أندية أخرى.

سيرخيو راموس ريال مدريد
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