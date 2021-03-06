رضا شحاتة: بواليا سينجح في الأهلي.. كان لابد من الدفع به تدريجيا

السبت، 06 مارس 2021 - 10:20

كتب : FilGoal

والتر بواليا مع الأهلي أمام الدحيل

يرى رضا شحاتة مدرب الجونة أن والتر بواليا مهاجم الأهلي سينجح مع الأخير الذي انضم له في يناير الماضي قادما من الأول.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك اللاعب المنتمي للكونغو الديمقراطية في 11 مباراة مع الأهلي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وقال شحاتة، مدرب بواليا السابق، في حديثه لقناة أون تايم سبورتس:"بواليا سينجح في الأهلي. في الجونة كان النجم الوحيد، لكن الأمر ليس كذلك في الأهلي، وهذا يؤثر نفسيا على اللاعب".

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وواصل "بدايته في الأهلي أثرت عليه، شارك مبكرا نوعا ما، كان لابد من الدفع به تدريجيا، مع الوقت ازدادت الضغوط عليه خاصة مع إهدار فرص للتسجيل. تأثر بذلك، في الجونة لم يكن مضغوطا".

وكشف شحاتة أن بواليا (25 عاما) كاد يترك الجونة مطلع الموسم الجاري قائلا:"أراده الأهلي ووصلتنا عروض خليجية، لكن طلبت رحيله وسط الموسم، ظنا مني أن منتصف الموسم سيكون في مارس وليس يناير".

وأضاف لاعب الأهلي السابق "طلبنا استعارة صلاح محسن أثناء مفاوضات بواليا لكن الأهلي رفض".

وفي سياق آخر، أبدى شحاتة رأيه في العمل كمساعد في الأهلي بالقول:"سأوافق على العمل كمدرب عام، لأنه الأهلي. أفضل مع مدرب أجنبي".

وتوقع شحاتة أن يكون الأهلي الأقرب للقب الدوري المصري الممتاز، وقال إن إيهاب جلال أفضل مدرب مصري في البطولة.

ويقود شحاتة فريق الجونة من سبتمبر الماضي وقاده لخمسة انتصارات وستة تعادلات في 15 مباراة في الموسم الحالي من الدوري.

ويحتل الجونة المركز الثامن في ترتيب البطولة ويلعب ضد إنبي في الجولة 17 في 2 إبريل المقبل.

بواليا الأهلي رضا شحاتة
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