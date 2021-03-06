تعديل قانون لمسة اليد

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) تغيير قانون لمسة اليد بدءا من 1 يوليو 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية بعد تزايد حالات الجدل للمسة اليد في ظل تواجد تقنية الفيديو.

التغيير الرئيسي في القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، هو أن لمسة اليد الغير مقصودة التي تؤدي إلى تسجيل زميل له هدفا أو الحصول على فرصة لتسجيل الأهداف لن تعتبر خطأ بعد الآن.

على سبيل المثال ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن هذا التعديل يعني احتساب هدف فولام في شباك توتنام بعد إلغاءه بسبب لمسة يد.

ماذا حدث؟ ألُغي هدف جوش ماجا لاعب فولام عندما اصطدمت الكرة بيد زميله ماريو ليمينا أثناء تشتيت مدافع توتنام دافينسون سانشيز للكرة.

بعد هذا التوضيح، تقرر أن احتساب لمسة يد: إذا لمس اللاعب الكرة عمدا بيده، بتحريك اليد نحو الكرة، أو لمس الكرة بيده أو ذراعه بعدما جعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي.

وإليكم قانون لمسة اليد الجديد:

يحتسب خطأ لمسة اليد على المهاجم إذا:

لمس الكرة عمدا بيده / ذراعه، بتحريك اليد / الذراع نحو الكرة.

لمس الكرة بيده / ذراعه لتجعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي. يُعتبر أن اللاعب قد جعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي وتُحتسب خطأ.

في حالة تسجيل الأهداف في مرمى الخصم:

يتم احتساب خطأ إذا سجل مباشرة من يده / ذراعه حتى لو كان عرضيا.

لن يتم اعتبار كرة اليد العرضية التي تؤدي إلى تسجيل زميل له هدفا أو الحصول على فرصة لتسجيل الهدف خطأ ويُحتسب الهدف.