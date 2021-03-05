ربيع ياسين يعلن عبر في الجول إتمام الاتفاق لتدريب بتروجت

أعلن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب إتمامه الاتفاق مع بتروجت على قيادة الفريق عبر FilGoal.com.

وقال ربيع ياسين لـ FilGoal.com: "تحدثنا سويا، وبالفعل حضرت مباراة الفريق أمام كوكاكولا".

وخسر بتروجت أمام كوكاكولا بهدف دون مقابل ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

وأضاف "سنعقد جلسة غدا سيكون بها كافة التفاصيل، وسأتولى المهمة وطموحي بالتأكيد هو العودة ببتروجت إلى الدوري الممتاز".

وواصل "مباريات الفريق مضغوطة بين دوري وكأس في ظل مجموعة ليست سهلة، ونسأل الله التوفيق".

ويحتل بتروجت المركز الثالث عشر من 16 فريق برصيد 16 نقطة من 16 مباراة في مجموعة القاهرة.

ويتصدر بورتو السويس ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 29 نقطة.

ويستعد بتروجت لمواجهة كوكاكولا مرة أخرى، لكن في دور الـ 16 من كأس مصر يوم الإثنين المقبل.

وبدأ بتروجت الموسم رفقة علاء عبد العال الذي رحل وخلفه ياسر رجب ليقود الفريق لتحقيق المفاجأة بالفوز 3-1 على المقاولون العرب في دور الـ 32 من كأس مصر.