عمرو جمال: طموحي العودة لـ الأهلي.. والمهاجم لا يٌقيم بالأهداف وانظروا لبنزيمة

قال عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش إن طموحة هو العودة لناديه السابق الأهلي عقب نهاية إعارته للفريق العسكري.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش

وسجل عمرو جمال خمسة أهداف مع طلائع الجيش خلال الموسم الجاري من الدوري.

وتحدث عمرو جمال لقناة "أون تايم سبورتس" عقب مواجهة إنبي اليوم الجمعة في الجولة 15 من الدوري قائلا: "طموحي العودة للأهلي كأني لاعب جديد وأعوض السنوات التي فاتتني".

وواصل "ألعب جيدا منذ قبل نهائي كأس مصر ولو التوفيق إلى جانبي وأسدد ركلات الجزاء لكنت سجلت أكثر من 12 هدفا، لا أجد دعم من أي شخص سوى من نفسي وأصدقائي".

وواصل "أستحق الانضمام لمنتخب مصر بسبب مستواي مع طلائع الجيش وأؤمن أن المهاجم لا يجب تقييمه بتسجيله للأهداف فقط، فكريم بنزيمة كان لا يسجل الأهداف مع ريال مدريد ولكنه أحمد أعمدة الفريق الرئيسية\".

وأتم عمرو جمال حديثه "اجتهادي مع طلائع الجيش هو من سيجعلني أحقق أهدافي".