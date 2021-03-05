حجازي ينقذ اتحاد جدة ويقوده لفوز ثمين على الوحدة.. وأزارو يهز شباك النصر

الجمعة، 05 مارس 2021 - 22:43

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جده - الوحدة

قاد أحمد حجازي فريق اتحاد جدة للفوز على الوحدة في الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بنتيجة 4-2.

فوز اتحاد جدة قاد الفريق للاحتفاظ بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة على بُعد 7 نقاط من الشباب المتصدر.

وكبّد حجازي وفريقه ضيفه الوحدة الخسارة الثالثة تواليا في الدوري السعودي الموسم الحالي، ليتوقف رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز الـ 12.

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الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وفي الشوط الثاني حصد النمور الثلاث نقاط.

رومارينيو تقدم للاتحاد بهدف في الدقيقة 52 من علامة الجزاء، وأضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 66 بعد دقيقة واحدة من نزوله.

وفي الدقيقة 72 سجل رومارينيو الهدف الثاني له والثالث للنمور.

هيرناني وأحمد جابر قلصا الفارق بهدفين للضيوف في الدقيقة 74 و84.

وكاد أن يخطف الضيوف هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، لكن تشتيت حجازي من على الخط حافظ على تقدم النمور.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع أضاف رومارينيو الهدف الثالث له والهاتريك، رافعا رصيده إلى 14 هدفا في الموسم الجاري يحتل بها المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري خلف الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال.

وفي الجولة ذاتها سجل وليد أزارو –مهاجم الأهلي السابق- هدفا مبكرا في الدقيقة الثالثة قاد الاتفاق بها لخطف نقطة التعادل أمام النصر.

المغربي البالغ 25 عاما استغل خروج خطأ من براد جونز حارس النصر وراوغه وسدد كرة في المرمى الخالي ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

هدف هو الرابع للمغربي في الدوري الموسم الحالي والثاني في آخر 3 مباريات له بالمسابقة.

تعادل قاد الاتفاق للحفاظ على المركز السادس برصيد 31 نقطة، فيما ظل النصر سابعا برصيد 30 نقطة.

أحمد حجازي وليد أزارو الدوري السعودي
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