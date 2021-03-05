كرة سلة – عودة من بعيد تكتب انتصارا مثيرا لـ الأهلي على الزمالك

عاد الأهلي من بعيد وأجبر الزمالك على اللجوء لوقت إضافي لينتصر عليه في النهاية في قمة مباريات كرة السلة اليوم الجمعة بنتيجة 112-106.

واستضاف الأهلي منافسه الزمالك في صالة النادي بالجزيرة في المرحلة الرابعة من المرحلة الترتيبية لدوري رجال كرة السلة.

وبتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لسبع نقاط فيما وصل الأهلي لست نقاط.

ويتنافس 8 أندية بنظام الدوري ذهابا وإيابا من أجل ترتيب الفرق قبل انطلاق ربع النهائي من دوري السوبر بنظام خروج المغلوب.

وينتهي الدور الأول يوم 15 مارس بينما تنتهي المرحلة الترتيبية في التاسع من أبريل المقبل.

ويلعب بعد ذلك المتصدر أمام صاحب المركز الثامن، بينما الوصيف يواجه صاحب المركز السابع، والثالث ينافس سادس الترتيب وأخيرا يلعب صاحب المركز الرابع أمام خامس الترتيب.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بتقدم للأهلي بنتيجة 3-2، لكن قلب الزمالك الطاولة ووسع الفارق لـ15 نقطة خلال بعض أحداث المباراة.

وفاز الزمالك في الربع الأول بنتيجة 27-17.

وفي الربع الثاني وسع الزمالك الفارق في النتيجة لـ13 نقطة فأنهاه متقدما بنتيجة 55-42.

واستطاع الأهلي تقليص النتيجة في الربع الثالث لسبع نقاط والذي انتهى بتقدم الزاملك بنتيجة 70-63.

وفي الربع الرابع والأخير من الوقت الأصلي من اللقاء وسع الزمالك الفارق مجددا لـ12 نقطة لكن استطاع الأهلي تقليصه إلى سبعة.

ووصل الفارق قبل 5 دقائق على نهاية المباراة إلى 10 نقاط مجددا لصالح الزمالك.

وقبل 4 دقائق على نهاية المباراة قلص الأهلي النتيجة لفارق خمس نقاط فقط.

واصل الأهلي ضغطه بقوة وقلص الفارق إلى نقطتين فقط مع تبقي ثلاث دقائق على نهاية اللقاء.

وأدرك الأهلي التعادل قبل دقيقتين على نهاية اللقاء وكانت النتيجة تشير لـ84 نقطة لكل فريق.

ولكن لم يلبث أن يشعر لاعبو الأهلي بالسعادة لإدراك التعادل إلا ونجح الزمالك في توسيع الفارق سريعا لخمس نقاط.

وقلص الأهلي النتيجة مرة أخرى إلى فارق نقطتين لكن وسعه الزمالك إلى أربع نقاط مجددا.

ولكن مع تبقي دقيقة و31 ثانية أدرك الأهلي التعادل وأشارت النتيجة لـ91 نقطة لكل فريق.

ومع تبقي دقيقة أشارت النتيجة لتعادل الفريقين 93-93.

واستعاد الزمالك التقدم بفارق هدفين لتصبح النتيجة 95-93 قبل 38 ثانية على نهاية اللقاء.

ومع تبقي 25 ثانية أدرك الأهلي التعادل لتصبح النتيجة 95-95.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بنتيجة 95-95 ليتم اللجوء لوقت إضافي مدته خمس دقائق.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الربع الخامس كان التعادل هو سيد الموقف بـ101 نقطة لكل فريق.

ومع تبقي دقيقة و54 عاد الأهلي للتقدم لأول مرة منذ الربع الأول بعدما سجل ثلاثية وأشارت النتيجة لفارق هدف بواقع 104 للمارد الأحمر مقابل 103 للزمالك.

وأضاع الزمالك رميتين حرتين واستغل الأهلي الموقف وسجل ثلاثية ليوسع الفارق لأول مرة في اللقاء إلى أربع نقاط ويتقدم في النتيجة 109-105.

واصل الأهلي ضغطه ووسع الفارق إلى ست نقاط بواقع 111-105 قبل 24 ثانية على نهاية اللقاء.

تقدم الأهلي في النتيجة 112-105 وحصل الزمالك على رميتين حرتين عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة سجل منهما واحدة، لتنتهي المباراة بانتصار المارد الأحمر بنتيجة 112-106.