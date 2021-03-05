مدرب الإسماعيلي: كنا أحق بالفوز على دجلة.. وسنعالج أزمة إهدار الفرص

أعرب دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي عن حزنه لضياع الفوز اليوم على فريق وادي دجلة.

الإسماعيلي تعادل مع وادي دجلة سلبيا، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وقال دراجان يوفيتش في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "الإسماعيلي كان يستحق الفوز في لقاء اليوم، وأهدر العديد من الفرص، إحداها كانت كفيله بتحقيق الانتصار".

وأضاف "مشكلة الفريق تتلخص في إهدار الفرص، والتي وصلت لحد الأزمة في كل المباريات التي يخوضها".

مدرب الإسماعيلي أكمل "هذه الأزمة جعلت الفريق يفقد العديد من النقاط في المباريات تباعا ".

واستمر "سأعمل على علاج هذا الأمر من خلال تدريبات الفريق".

يوفيتش أتم "أدرك مدى صعوبة مواجهة الاهلي المقبلة لأننا سنواجه فريق كبير، ولكننا نخطط لعمل مباراة كبيرة، والقتال في الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، وبرصيد 10 نقاط.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم 10 مارس، ضمن مباريات الدوري المصري.