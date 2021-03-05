التلميذ لا يتفوق على استاذه.. عمرو جمال يحصد نقطة لـ طلائع الجيش أمام إنبي

انتهت مواجهة طلائع الجيش وإنبي بالتعادل 1-1 ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

إبراهيم يحيى افتتح التسجيل لإنبي، وسجل عمرو جمال هدف التعادل لطلائع الجيش.

تعادل ثالث على التوالي في مواجهات الفريقين، بعدما انتهت مواجهتي الموسم الماضي بالتعادل 1-1 و0-0.

وواصل حلمي طولان –العائد بعد شفاءه من فيروس كورونا- تفوقه في مواجهة تلميذه عبد الحميد بسيوني، إذ لم يخسر أمام المدير الفني لطلائع الجيش.

طولان فاز في 3 مواجهات وتعادل للمرة الثانية على التوالي من أصل 5 مواجهات جمعت الفريقين.

فوز ارتقى به إنبي للمركز الرابع مؤقتا برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

فيما ظل طلائع الجيش في المركز الـ 15 موسعا الفارق مع مقاعد الهبوط لـ 3 نقاط.

وسيلتقي إنبي في الجولة الـ 16 مع المصري البورسعيدي، فيما يستضيف طلائع الجيش الإسماعيلي في الجولة المقبلة.

التشكيل

بدأ عبد الحميد بسيوني اللقاء بثلاثية هجومية مكونة من أحمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال.

فيما قاد إبراهيم جلال هجوم إنبي لتعويض غياب جون إيبوكا بسبب الإيقاف.

وصف المباراة

بدأ طلائع الجيش المباراة بقوة فسدد لاعبي الفريق العسكري 3 كرات في أقل من ربع ساعة من انطلاق المباراة على مرمى محمود جاد.

عمرو جمال في الدقيقة 12 سدد كرة أرضية على يسار محمود جاد تصدى لها الحارس بثبات.

رد دينوبيتر جود بتسديدة أرضية قوية بعد 3 دقائق تصدى لها محمد بسام ببراعة.

وفي الدقيقة 25 افتتح إنبي أهداف اللقاء عن طريق إبراهيم يحيى، والذي استغل ركلة ثابتة نٌفذت طولية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى القائد رامي صبري الذي مهدها يحيى ليسجل في المرمى الخالي.

ومع مرور نصف ساعة من عمر اللقاء، واصل طلائع الجيش الضغط لتعديل النتيجة، فأرسل محمد ناصف عرضية إلى ناصر منسي لكن رأسية الأخير جاءت سهلة في يد الحارس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد دينوبيتر أن يسجل هدف إنبي الثاني بعد عرضية أرضية من كريم فؤاد، لكن تسديدته تصدى لها محمد بسام ببراعة، محافظا على النتيجة، بتقدم إنبي في الشوط الأول.

الشوط الثاني

رد طلائع الجيش جاء قويا في بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 52، استطاع عمرو جمال من تسجيل هدف التعادل بعدما تلقى بينية من ناصر منسي سددها لاعب الأهلي المعار على يمين الحارس,

هدف هو الخامس لعمرو جمال في الدوري الموسم الحالي بقميص طلائع الجيش في 13 مباراة، متفوقا على أرقامه الموسم الماضي بعدما سجل 3 أهداف في 27 مباراة بالدوري.

وكاد أحمد سمير أن يسجل من ركلة ثابتة للمباراة الثانية تواليا بعد هدفه في مرمى الأهلي، لكن محمود جاد كان له بالمرصاد وأبعد الكرة بعيدا في الدقيقة 58 عن مرماه.

أجرى عبد الحميد بسيوني وحلمي طولان تغييرات لتنشيط الهجوم لكنها لم تشكل أي جديد أو خطورة على مرمى الفريقين.

مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، تعادل الخامس لإنبي ورابع للجيش في الدوري المصري الموسم الحالي.