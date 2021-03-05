الإسماعيلي لـ في الجول: التعادل لا يفيد

الجمعة، 05 مارس 2021 - 20:56

كتب : ياسر الشريف

عماد سليمان

يرى عماد سليمان المشرف على الكرة بنادي الإسماعيلي، بأن تعادل فريقه مع وادي دجلة لا يفيد، لكنه أفضل من الخسارة.

الإسماعيلي تعادل مع وادي دجلة سلبيا، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وقال عماد سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "التعادل فى ظل الظروف التى يمر بها الفريق لا يفيد، ولكنه في كل الأحوال أفضل من الخسارة".

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وأضاف "المباراة كانت عصبية لأن اللاعبين كانوا مضغوطين لأن الفريقين يحتلان المركزين قبل الأخير والأخير في جدول الدوري".

سليمان تابع "الفريق حقق إيجابية خلال المباراة، وهي التنظيم الدفاعي الجيد إلى حد كبير، إذ حافظ الفريق على نظافة شباكه".

واستمر "المشكلة حاليا تتركز في الناحية الهجومية، إذ يفتقد الفريق إلى اللاعب الهداف الذي يستطيع استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس".

سليمان أتم "آمل في اللقاءات المقبلة، إلى علاج أزمة عدم استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، سعيا لإحراز أهداف وتعديل نتائج الفريق".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، وبرصيد 10 نقاط.

في الدوري الإسماعيلي وادي دجلة
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