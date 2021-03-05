إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، العقوبة النهائية الموقعة على مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي.

ونشرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم بيانا، أعلنت فيه إيقاف مصطفى محمد لمباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه، قدرها 13 ألف ليرة.

كان نادي جالاتا سراي قد تقدم باستئناف ضد طرد مصطفى محمد، نظرا لكون الضربة لم تكن متعمدة.

وطُرد مصطفى محمد خلال مباراة جالاتا سراي مع أنقرة جودجو بعد ضربة مرفق في وجه لاعب أنقرة، قبل أن يخسر جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف.

وسيغيب مصطفى محمد عن جالاتا سراي أمام سيفاس سبور يوم 7 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري التركي.

وسيعود صاحب الـ23 عاما أمام قيصري سبور يوم 14 مارس.

مصطفى محمد يقدم أداء رائعا مع جالاتا سراي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي. إذ سجل 6 أهداف في 7 مباريات خاضها مع الفريق، وصنع هدف آخر.