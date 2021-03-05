ردا على بادرة سيسيه.. كريم الديب لـ في الجول: حزين لعدم وجودي معهم وأشكرهم لتذكري

الجمعة، 05 مارس 2021 - 20:36

كتب : أحمد شاكر

الأهلي - الاتحاد السكندري

توجه كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري بالشكر لـ رزاق سيسيه زميله في الفريق بعد لقطة التضامن التي أظهرها له بسبب الإصابة.

رزاق سيسيه

النادي : الاتحاد السكندري

كريم الديب

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الدوري المصري

رزاق سيسيه احتفل بهدفه لـ الاتحاد في مرمى الإنتاج الحربي برفع قميص تضامن مع كريم الديب بعد إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي.

وقال كريم الديب في تصريحات لـFilGoal.com: "حزين لعدم وجودي معهم في الملعب، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

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وأضاف "أشكرهم على هذه المشاعر الجميلة من الجميع، وخاصة رزاف سيسه، وروماريو، وأوكوي، وفوزي الحناوي، ونانا".

الديب أتبع "أتمنى لكم التوفيق في القادم، وأجريت العملية منذ أسبوع. ما زال أمامي وقت كبير جدا على العودة".

وأتم "آخر كلام حسام حسن لي كان ألف سلامة، وهذا نصيب، وإنن شاء الله هتعمل العملية وترجع بالسلامة في أسرع وقت. ولو محتاج أي حاجة احنا معاك وجنبك".

كان الاتحاد السكندري قد فاز على الإنتاج الحربي بهدين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

في الدوري الاتحاد السكندري كريم الديب
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