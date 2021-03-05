قائمة بيراميدز - غياب أنتوي والسعيد.. وعودة دونجا لمواجهة أسوان

الجمعة، 05 مارس 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

اختار رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مكونة من 20 لاعبا لمواجهة أسوان ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في استاد بتروسبورت في تمام السابعة مساءً.

ويغيب جون أنتوي عن القائمة ويتواصل غياب عبد الله السعيد فيما عاد نبيل عماد دونجا.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

الهجوم: محمد الجباس - دييجو رولان - محمود وادي

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

قائمة بيراميدز أسوان في الدوري الدوري المصري
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