انتهت كرة سلة – الأهلي (112) - (106) الزمالك.. عودة رائعة للمارد الأحمر
الجمعة، 05 مارس 2021 - 19:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك التي تقام في صالة الأول في الجولة الرابعة من المرحلة الترتيبية لدوري الرجال.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.
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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بنتيجة 112-106.
ق4: الأهلي يتقدم بفارق 4 نقاط لأول مرة بنتيجة 109-105.
ق3: التعادل بنتيجة 101-101.
انطلاق الربع الخامس.
نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 95-95 واللجوء لوقت إضافي مدته 5 دقائق.
ق8: تقدم الزمالك في النتيجة91-87.
ق6: تقدم الزمالك بنتيجة 84-79 والأهلي يقلص الفارق لـ5 نقاط.
ق4: تقدم الزمالك في النتيجة 81-74.
ق2: تقدم الزمالك في النتيجة 77-66.
انطلاق الربع الرابع والأخير من الوقت الأصلي من اللقاء.
نهاية الربع الثالث بتقدم الزمالك 70-63.
ق8: تقدم الزمالك في النتيجة 68-58.
ق6: تقدم الزمالك في النتيجة 68-52.
ق4: تقدم الزمالك 63-48.
ق2: تقدم الزمالك 61-46.
انطلاق الربع الثالث.
نهاية الربع الثاني بتقدم الزمالك في النتيجة 55-42.
ق8: تقدم الزمالك في النتيجة 48-37.
ق6: تقدم الزمالك في النتيجة 42-30
ق4: الزمالك يتقدم في النتيجة 37-26.
ق2: تقدم الزمالك في النتيجة 34-23.
انطلاق الربع الثاني.
نهاية الربع الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 27-17.
ق8: تقدم الزمالك في النتيجة 19-17.
ق6: تقدم للزمالك بنتيجة 15-10
ق4: الزمالك يتقدم بنتيجة 7-5.
ق2: تقدم الأهلي في النتيجة 3-2.
ق2: الأهلي يتقدم في النتيجة 3-2.
احماءات فريقي الأهلي والزمالك قبل انطلاق المباراة 🏀
🎥 المباراة مذاعة عبر بث مباشر علي صفحة الاتحاد المصري، وقناة أون تايم سبورت 3، وقناة النادي الأهلي pic.twitter.com/veM6MSU1Aa— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) March 5, 2021
انطلاق المباراة.