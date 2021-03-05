مصدر من المصري لـ في الجول: نتواصل مع عمر كمال وأحمد جمعة لتجديد عقديهما

الجمعة، 05 مارس 2021 - 19:38

كتب : أيمن عيد

عمر كمال عبد الواحد - المصري

يتواصل مجلس إدارة المصري مع لاعبي الفريق عمر كمال عبد الواحد وأحمد جمعة لتجديد عقديهما.

عمر كمال

النادي : المصري

أحمد جمعة

النادي : المصري

المصري

وقال مصدر من إدارة المصري –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "ينتهي تعاقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري ونعمل على تجديده".

وواصل "التفاوض مع عمر كمال شارف على الإتمام وهناك بعض البنود نتفاوض حولها واللاعب طلب حضور والده للجلسة التي سيوقع فيها على العقد الجديد".

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وأتم المصدر حديثه "وأحمد جمعة لديه رغبة في الاستمرار وسيتم حسم كافة الأمور معه خلال الأيام المقبلة".

وانضم عمر كمال عبد الواحد للمصري قادما من الأسيوطي سبورت قبل تحويل اسمه لبيراميدز في عام 2018.

وخاض عمر كمال صاحب الـ27 عاما مع المصري 68 مباراة سجل خلاهلم 11 هدفا وصنع أربعة.

أما أحمد جمعة فانضم للمصري قادما من اتحاد الشرطة في عام 2015.

وخاض جمعة مع المصري 156 مباراة وسجل صاحب الـ32 عاما 49 هدفا مع الفريق وصنع تسعة.

المصري عمر كمال عبد الواحد أحمد جمعة
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