كروس: البعض وصفني بـ "النازي" بعد اعتزال أوزيل دوليا

الجمعة، 05 مارس 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

توني كروس - ميسوت أوزيل - منتخب ألمانيا

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أن البعض وصفه بـ "النازي" بعدما لم يتفق مع الطريقة التي أعلن بها ميسوت أوزيل اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب ألمانيا.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

مسعود أوزيل

النادي : فنرباهتشة

ألمانيا

وقال كروس في أحد اللقاءات حول مكافحة التنمر الإلكتروني: "بعد كأس العالم 2018 قلت أنني لم أحب الطريقة التي أعلن بها أوزيل اعتزاله اللعب دوليا، وبسبب ذلك كنت نازيا بالنسبة لبعض من الناس".

وأضاف "شعر أشقر وأعين زرقاء، هذا مناسب لكثير من الناس".

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وواصل "سعيت لتخطي ذلك، أي شخص بإمكانه أن يختبئ خلف حساب مزور ويهاجم الناس دون مشاكل".

وأتم واصفا التعليقات السلبية قائلا: "وصلت لبعدا مختلف تمام".

وأعلن أوزيل اعتزاله اللعب دوليا بعد كأس العالم 2018، بسبب ما اعتبره "عنصرية" واقعة على شخصه من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

كروس (31 عاما) خاض 101 مباراة دولية وسجل 17 هدفا بقميص الناسيونال مانشافت.

ميسوت أوزيل توني كروس ألمانيا
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