بهدفين وأداء ممتع.. نوة الاتحاد تقترب من المربع وتٌغرق الإنتاج في منطقة الهبوط

عاد الاتحاد السكندري إلى سكة الانتصارات بثنائية رائعة في الإنتاج الحربي، ليقترب زعيم الثغر من دخول المربع الذهبي.

فاز الاتحاد السكندري على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

سجل روماريو ويليامز ورزاق سيسيه هدفا الاتحاد السكندري في اللقاء.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 21 نقطة في المركز التاسع، وبفارق نقطة واحدة عن النادي المصري صاحب المركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 10 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.

التشكيل

حسام حسن بدأ المباراة بـ ثلاثي هجومي ناري، مكون من رزاق سيسيه، وروماريو ويليامز، وإيمانويل أوكوي.

في المقابل، بدأ أحمد كشري أولى مبارياته مع الإنتاج الحربي بـ محمد عصام الغندور في حراسة المرمى بدلا من أحمد يحيى، وبـ مامادو نياس المهاجم الموريتاني كأساسي.

وصف المباراة

الاتحاد السكندري قدم مباراة من طرف واحد أمام الإنتاج الحربي، شبه خرج فيها محمد صبحي حارس زعيم الثغر دون اختبارات حقيقية.

التهديد الأول كان في الدقيقة العاشرة بعد ضغط قوي من إيمانويل أوكوي، ثم عرضية من رزاق سيسيه، قابلها روماريو ويليامز برأسية رائعة، وجدت تصد أروع من قبل محمد عصام الغنودور.

تحول المباراة

وإن كانت المباراة متكافئة في الربع ساعة الأولى، فقد اختلف ذلك تماما مع حلول الدقيقة الـ16 وطرد مامادو نياس مهاجم الإنتاج الحربي بالإنذار الثاني بعد ضربة مرفق في وجه أحمد نبيل "مانجا".

الاتحاد السكندري واصل الضغط، حتى جاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ35. مخالفة نفذها السيد سالم، وقابلها روماريو ويليامز برأسية رائعة في المرمى مسجلا الأول.

معاناة الإنتاج لم تنته هنا، فتعرض محمد بازوكا مدافع الفريق لإصابة في الدقيقة الـ45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد.

الشوط الثاني

أحمد كشري اضطر لإجراء أولى تبديلاته مع الإنتاج الحربي اضطراريا مع بداية الشوط الثاني، بدخول معاذ الحناوي بدلا من بازوكا.

زعيم الثغر واصل الضغط الشرس في الشوط الثاني، وكانت البداية من مخالفة نفذها السيد سالم مباشرة في الدقيقة الـ49، وتصدى لها الغندور.

القائم يتعاطف

وأمام هجوم الاتحاد الشرس، تعاطف القائمين مع عصام الغندور حارس الإنتاج الشاب.

إيمانويل أوكوي ضغط على المدافع في الدقيقة الـ64 واستخلص الكرة، لتصل إلى رزاق سيسيه الذي سدد الكرة قوية في القائم الأيمن للإنتاج.

حسام حسن زاد التأمين بمشاركة مروان عطية بدلا من فوزي الحناوي في الدقيقة الـ67.

الحظ واصل العناد مع الاتحاد في الدقيقة الـ69. بينية رائعة من روماريو إلى خالد الغندور الذي راوغ عصام الغندور وسدد في القائم الأيمن للإنتاج.

هدف الحسم

وأخيرا جاء هدف الحسم، ورزاق سيسيه سجل الثاني في الدقيقة الـ73. تصويبة من الغندور تصدى لها عصام الغندور وارتدت إلى رزاق سيسيه الذي سدد مجددا لترتطم الكرة بمعاذ الحناوي مدافع الإنتاج وتسكن الشباك.

تبديلات

حسام حسن تدخل هنا بتبديلين. شارك محمد الصباحي، وحسام عاشور بدلا من رزاق سيسيه، وإيمانيول أوكوي في الدقيقة الـ79.

في المقابل، رد كشري بدخول علي فتحي، وأحمد عفيفي بدلا من محمد طارق أبو العز، وغنام محمد في الدقيقة الـ81.

ضغط قوي

باقي دقائق المباراة شهدت ضغطا قويا من الاتحاد السكندري الذي آمن النتيجة، أمام فريق استسلم تماما.

وفي النهاية، شارك أحمد راشد مع الاتحاد بدلا من أحمد نبيل "مانجا" في الدقيقة الـ89 لإهدار الوقت، ولينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدين.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 21 نقطة في المركز التاسع، وبفارق نقطة واحدة عن النادي المصري صاحب المركز الرابع.