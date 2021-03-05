انتهت في الدوري - طلائع الجيش (1) (1) إنبي

الجمعة، 05 مارس 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - أحمد سمير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة طلائع الجيش وإنبي في الجولة الـ 15 من الدوري المصري والمقامة على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــا

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انتهت

ق 58: محمود جاد يبعد ركلة حرة نفذها أحمد سمير بعيدا عن مرماه بنجاح.

ق 52: جوووول التعادل لعمرو جمال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى بينية أرضية من ناصر منسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: عرضية أرضية من كريم فؤاد تصل إلى دينوبيتر الذي يسدد كرة أرضية يتصدى لها بسام ببراعة.

ق 30: عرضية من محمد ناصف إلى ناصر منسي لكن رأسيته جاءت سهلة في يد الحارس محمود جاد.

ق 25: ركلة ثابتة لإنبي تنفذ داخل منطقة جزاء طلائع الجيش يمهدها رامي صبري إلى إبراهيم يحيى الذي يسجل في المرمى بسهولة.

ق 14: دينوبيتر يرد على تسديدة عمرو جمال بتسديدة أرضية يتصدى لها محمد بسام.

ق 12: تسديدة أرضية قوية من عمرو جمال من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود جاد.

انطلاق المباراة

طلائع الجيش إنبي في الدوري الدوري المصري
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