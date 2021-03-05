مؤتمر بيرلو: نقاتل على أكثر من جبهة.. ونحن هادئون نعرف ما علينا فعله وسنستمر

الجمعة، 05 مارس 2021 - 18:24

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

أوضح أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس أن الفريق ينافس على أكثر من جبهة الموسم الحالي، ويسعى للمواصلة على المنافسة على لقب الدوري واستغلال تعثرات الغير.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة لاتسيو في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي: "لاتسيو فريق كبير يلعبون سويا منذ عدة سنوات، ولديهم خطة معروفة، والنتائج تتحدث عنهم، نعلم أننا نواجه فريق يسعى القتال على مراكز المقدمة".

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وأضاف "نحضّر أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة، نعرف خصائص لاتسيو ونعرف أن المباراة لن تكون سهلة".

وأردف "كل المباريات حاسمة ليوفنتوس، المهم مباراة الغد، نسعى لأن نركز جهودنا على الفوز وسنفكر في لقاء بورتو بدوري الأبطال بعد ذلك".

وأكمل "من السيء أن يغيب بنتانكور، لذلك سنبتكر شيئا لوضع التشكيل المناسب في الملعب".

وتطرق للحديث عن إمكانية إراحة كريستيانو رونالدو: "عندما تلعب مباريات عديدة، من الجيد أن تحصل على راحة ليوم أو اثنين، وهو ما ينطبق على كريستيانو أيضا".

وأوضح "الآن لدينا نقص في اللاعبين بالخطوط الأمامية، يُظهر ما لدينا ويواصل إثبات احترافيته الكبيرة".

وعن الفارق بين يوفنتوس وإنتر المتصدر والذي وصل إلى 10 نقاط لصالح النيراتزوري تابع قائلا: "جميع المباريات مهمة، مباراة الغد مهمة لجدول الترتيب، التركيز موجود، لأننا نمر بفترة صعبة ومباريات مهمة، وستظل كذلك".

واستدرك "في الترتيب، الموقف مثل الأسبوع الماضي، علينا أن نكون مستعدين لعدم ارتكاب الأخطاء في حالة تعثر الأعلى في الترتيب".

وواصل "نقاتل على أكثر من جبهة، وسنحاول الفوز بلقب الدوري، إذا لم يرتكب المنافسين الأخطاء وكانوا أفضل سوف نهئنهم في النهاية".

وأتم عن مشروع يوفنتوس: "بدأنا المشروع، والأحكام تتغير أحيانا من مباراة لأخرى، نحن هادئون نعرف ما علينا فعله وسنستمر".

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