في الدرجة الثانية – بورتو يعود للصدارة.. وتعثر الداخلية

عاد بورتو السويس لصدارة ترتيب المجموعة الأولى لدوري الدرجة الثانية المصري، فيما تعثر الداخلية في مشوار المنافسة.

أقيمت اليوم مباريات الجولة الافتتاحية للدور الثاني لمجموعة القاهرة.

حقق بورتو السويس الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد، سجله محمود صالح، ليرتفع رصيد بورتو إلى 29 نقطة ويعود لصدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة.

وحقق النصر الانتصار الثالث على التوالي بالفوز على الداخلية بهدفين دون رد، سجلهما أحمد الصعيدي، وحسام جلال، ليرتفع رصيد النصر إلى 19 نقطة.

وفاز كوكاكولا على بتروجت بهدف دون رد سجله أحمد سعيد "بندق"، ليرتفع رصيد كوكاكولا إلى 26 نقطة.

القناة بدوره فاز على زد بهدف دون رد، سجله محمد علي ليرتفع رصيد القناة إلى 22 نقطة.

وفي دربي المنوفية، تعادل سرس الليان مع جمهورية شبين بهدفين لكل فريق.

سجل لسرس الليان حسام جريشة وأحمد جمال، وسجل لجمهورية شبين مصطفى هاني، وسيد شعبان، وارتفع رصيد سرس الليان إلى 18 نقطة، وارتفع رصيد جمهورية شبين إلى 19 نقطة.

وتعادل الترسانة مع السكة الحديد سلبيا، ليرتفع رصيد الترسانة إلى 27 نقطة، والسكة الحديد إلى 18 نقطة.

وتعادل النجوم مع المريخ بهدف لكل فريق. سجل للنجوم محمد حسن "ميدو" من ركلة جزاء، وتعادل أحمد حمزة للمريخ.

وارتفع رصيد النجوم إلى 19 نقطة، ورصيد المريخ إلى 23 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء طنطا والزرقا الأحد المقبل.