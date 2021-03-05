الزمالك يشكر سفير مصر في تونس ومسؤولي الترجي
الجمعة، 05 مارس 2021 - 16:37
كتب : أحمد شوقي صلاح
وجه عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شيؤون نادي الزمالك الشكر إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي إن السفير المصري لم يترك بعثة الفريق منذ وصلت تونس وهو متابع جيد للرياضة وداعم لكل الأندية التي تصل تونس.
ومن جانبه وجه إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، الشكر لمسؤولي نادي الترجي التونسي على "حسن الاستقبال وتوفير كل طلبات الزمالك"، متمنيا إقامة مباراة قوية تليق بالناديين وأن يكون التوفيق حليف الفارس الأبيض.
وأوضح طارق حشيش المدير المالي للزمالك أنه "يشعر وكأنه في بلده، في ظل دعم السفير وتواجده مع البعثة في كل مكان"، موجها الشكر للنادي التونسي على توفير سبل الراحة لبعثة النادي.
ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومن جانبه، قال السفير إيهاب فهمي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك:"نرحب ببعثة الزمالك في منزلي، فهو بيت كل المصريين وليس بيتي، ونتمنى لهم إقامة موفقة، وتقديم مباراة قوية أمام الترجي تليق باسم وحجم الناديين".
وأضاف "الشعب التونسي محب للكرة بطبيعته ومحب لمصر، وأتمنى أن تترك المباراة أثرا إيجابيا بين الشعبين".
ومنح عماد عبد العزيز درع وشعار وميدالية النادي إلى إيهاب فهمي، بينما منح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في النادي، قميص الزمالك للسفير موقعا من جميع لاعبي الفريق.
وأشاد رئيس الزمالك، وفقا لموقع ناديه، بالدور الكبير الذي تبذله السفارة المصرية وعلى رأسها السفير إيهاب فهمي، مع بعثة الفريق المتواجدة حاليا في تونس.