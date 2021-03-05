الزمالك يشكر سفير مصر في تونس ومسؤولي الترجي

الجمعة، 05 مارس 2021 - 16:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

السفير إيهاب فهمي

وجه عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شيؤون نادي الزمالك الشكر إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي إن السفير المصري لم يترك بعثة الفريق منذ وصلت تونس وهو متابع جيد للرياضة وداعم لكل الأندية التي تصل تونس.

ومن جانبه وجه إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، الشكر لمسؤولي نادي الترجي التونسي على "حسن الاستقبال وتوفير كل طلبات الزمالك"، متمنيا إقامة مباراة قوية تليق بالناديين وأن يكون التوفيق حليف الفارس الأبيض.

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وأوضح طارق حشيش المدير المالي للزمالك أنه "يشعر وكأنه في بلده، في ظل دعم السفير وتواجده مع البعثة في كل مكان"، موجها الشكر للنادي التونسي على توفير سبل الراحة لبعثة النادي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن جانبه، قال السفير إيهاب فهمي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك:"نرحب ببعثة الزمالك في منزلي، فهو بيت كل المصريين وليس بيتي، ونتمنى لهم إقامة موفقة، وتقديم مباراة قوية أمام الترجي تليق باسم وحجم الناديين".

وأضاف "الشعب التونسي محب للكرة بطبيعته ومحب لمصر، وأتمنى أن تترك المباراة أثرا إيجابيا بين الشعبين".

ومنح عماد عبد العزيز درع وشعار وميدالية النادي إلى إيهاب فهمي، بينما منح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في النادي، قميص الزمالك للسفير موقعا من جميع لاعبي الفريق.

وأشاد رئيس الزمالك، وفقا لموقع ناديه، بالدور الكبير الذي تبذله السفارة المصرية وعلى رأسها السفير إيهاب فهمي، مع بعثة الفريق المتواجدة حاليا في تونس.

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