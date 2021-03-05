مران الأهلي - محاضرة فيديو.. وتدريبات متنوعة

الجمعة، 05 مارس 2021 - 16:29

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - طلائع الجيش

عقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الجمعة في ملعب مختار التتش.

وشمل المران تدريبات بدنية وفنية متنوعة استعدادا لمواجهة فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديمقراطية.

ويواجه الأهلي فريق فيتا في تمام الساعة 9 مساء على ملعب القاهرة.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 3 نقاط مثل فيتا كلوب الوصيف والذي يتفوق عن الأول بفارق الأهداف.

بينما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب برصيد 6 نقاط ويتذيل المريخ السوداني المجموعة بلا رصيد.

وفاز الأهلي على المريخ بثلاثية دون رد ثم خسر في تنزانيا بهدف ضد سيمبا.

ويدافع الأهلي عن لقبه بعدما توج بدوري الأبطال في 2020 للمرة التاسعة في تاريخه.

الأهلي
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