مؤتمر كومان: سئمت أسئلتكم عن مستقبلي مع برشلونة

الجمعة، 05 مارس 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أبدى رونالد كومان مدرب برشلونة ضيقه من سؤاله عن مستقبله مع الفريق بعدما تتم انتخابات رئاسة النادي الكاتالوني يوم الأحد المقبل.

وسئل الهولندي هل يرحل عن برشلونة قريبا ليجيب في مؤتمر صحفي "هذا أمر ليس في يدي. ما أعرفه أن عقدي ممتد لعام إضافي. خلال يومين سيتولى شخص رئاسة النادي، أركز على الفوز بالمباريات. بلغنا نهائي الكأس وبإمكاننا الفوز بلقب هام".

وأضاف "في الصحافة يكتبون أسماء لخلق الجدل، وهو أمر لا يضايقني. أركز في عملي، لا يهمني ذكر اسم تشافي هيرنانديز أو غيره. الرئيس الجديد هو من سيقرر. سئمت الإجابة عن هذه الأسئلة".

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ويرى المدافع الأسبق لبرشلونة وهولندا أن الخط الخلفي لفريقه تحسن كثيرا في المباريات الأخيرة، مشيرا "لم نرتكب أخطاء فردية كثيرة في المباريات الماضية. نضغط جيدا واللعب بثلاثي في الدفاع حسن مردودنا".

وأتم "التركيز في الركلات الثابتة تحسن أيضا".

وفاز برشلونة بمبارياته الثلاث الأخيرة والتي تتضمنت مواجهتين ضد القوي إشبيلية.

وأطاح برشلونة بإشبيلية ليعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيلعب فيه ضد أتليتك بلباو في 17 إبريل المقبل.

ويحل رفاق النجم ليونيل ميسي ضيوفا على أوساسونا يوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

برشلونة كومان
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