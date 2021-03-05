وقع على عقده الاحترافي الأول.. بايرن يحتفظ بـ موسيالا حتى 2026

الجمعة، 05 مارس 2021 - 14:34

كتب : FilGoal

جمال موسيالا يجدد عقده مع بايرن ميونيخ

جدد بايرن ميونيخ عقد لاعبه الشاب جمال موسيالا حتى عام 2026.

جمال موسيالا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ووقع موسيالا على عقده الاحتراف الأول في مسيرته في الكروية.

وقال موسيالا بعد تجديد تعاقده: "سعيد لتوقيع عقدي الأول، أشعر بكامل الراحة في النادي وألعب مع أفضل اللاعبين في العالم وأتعلم منهم الكثير".

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وأضاف "أرجو أن أقدم مستوى جيد وأواصل التطور وتحقيق البطولات مع الفريق".

وتم تصعيد موسيالا للعب مع الفريق الأول بشكل رسمي في الموسم الحالي بعدما شارك في مباراة واحدة فقط في الموسم الماضي فرايبورج.

وانتقل موسيالا فريق بايرن دون 17 عاما قادما من أكاديمية تشيلسي عام 2019.

ولعب موسيالا (18 عاما) 27 مباراة مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ حتى الآن وسجل 4 أهداف.

واختار موسيالا تمثيل منتخب ألمانيا الأول رغم لعبه مع منتخب إنجلترا في الأعمار السنية المختلفة بحسب ما نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وفاز موسيالا بكأس العالم للأندية والدوري الألماني والسوبر الأوروبي مع بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ
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