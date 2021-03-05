نورمحمدوف: رونالدو يخشى ألا يتمتع ابنه بالرغبة في النجاح

قال حبيب نورمحمدوف البطل السابق للفنون القتالية المختلطة إن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يخشى ألا يجد ابنه حافزا للنجاح.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وكشف نورمحمدوف، صديق رونالدو المقرب، أن البرتغالي يريد أن يسير ابنه، كريستيانو رونالدو جونيور، على خطى والده ويصبح نجما في عالم كرة القدم.

وقال نورمحمدوف في حواره مع KraSava في يوتيوب:"تحدثنا كثيرا، ربما كل يوم، لكن حين التقينا تحدثنا عن الحافز الذي يدفع كل منا للجناح".

وواصل "قالي لي إنه يريد أن يخلفه ابنه. حين كان كريستيانو صغيرا، كان أقصى ما يحلم به هو انتعال حذاء كرة قدم، لكن نجله لديه كل شيء. يخشى ألا يتمتع ابنه بنفس الجوع، نفس الرغبة".

وأضاف "الرغبة تدفع الناس. حين تمتلك كل شيء، من الصعب أن تجد الدافع الصحيح. حين قال لي ذلك، لم أتفاجأ، لكني استمتعت بالإنصات إليه. أدركت أنه شخص لا يكتفي بلقب أو إثنين أو ثلاثة".

ولا يزال رونالدو يتألق رغم بلوغه 36 عاما، يتصدر قائمة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفا.

أحد أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق، توج بالكرة الذهبية 5 مرات.

ويسعى رونالدو أن يكون نجله الأكبر، كريستيانو رونالدو جونيور (10 سنوات)، لاعب كرة قدم محترف.