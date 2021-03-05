تقرير: زيدان يريد عوار.. وإدارة ريال مدريد تفضل هالاند ومبابي

الجمعة، 05 مارس 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

يرغب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في التعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون.

حسام عوار

النادي : أولمبيك ليون

ريال مدريد

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرا يفيد بأن زيدان يرى في عوار البديل المناسب للوكا مودريتش الذي ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

لكن رغبة زيدان قد تصطدم بطموح إدارة النادي الإسباني.

أخبار متعلقة
أس: سان جيرمان ينافس ريال مدريد على ضم ألابا زيدان: خسرنا نقطتين لكنني سعيد بأداء ريال مدريد آس: مفاوضات تجديد عقد فاران قد تدفع ريال مدريد لبيعه في الصيف تقرير: ريال مدريد يراقب سانشو رئيس ريال مدريد السابق: رحيل رونالدو عن النادي خطأ تاريخي.. صلاح عظيم ومطلوب

إذ أوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد تطمح في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

وأشار التقرير إلى أن سعر عوار لن يقل عن 60 مليون يورو.

إلا أن زيدان لن يصطدم بإدارة ريال مدريد فقط، بل سيدخل النادي الإسباني في منافسة شرسة مع ليفربول لضم عوار.

فبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن يورجن كلوب يرى أن عوار سيكون الخيار الأفضل لتعويض جورجينيو فينالدوم الذي لم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

ولعب عوار 24 مباراة في كل المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 3.

عوار (22 عاما) ينتهي تعاقده مع ليون عام 2023.

حسام عوار ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري.. وادي دجلة يستضيف الإسماعيلي 13 دقيقة | الدوري المصري
وقع على عقده الاحترافي الأول.. بايرن يحتفظ بـ موسيالا حتى 2026 21 دقيقة | الدوري الألماني
نورمحمدوف: رونالدو يخشى ألا يتمتع ابنه بالرغبة في النجاح 37 دقيقة | أوروبا
رسميا - الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعلق جميع المسابقات لأجل غير مسمى 50 دقيقة | إفريقيا
أوين: ماني يتجنب الحصول على ركلات جزاء حتى لا يسجل صلاح 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: زيدان يريد عوار.. وإدارة ريال مدريد تفضل هالاند ومبابي ساعة | ميركاتو
مصارعة رومانية – منيع يحصد فضية بطولة روما الدولية ساعة | رياضات أخرى
سانشيز: أشعر وكأني أسد مُقيد 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك