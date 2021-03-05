تقرير: زيدان يريد عوار.. وإدارة ريال مدريد تفضل هالاند ومبابي

يرغب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في التعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون.

حسام عوار النادي : أولمبيك ليون ريال مدريد

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرا يفيد بأن زيدان يرى في عوار البديل المناسب للوكا مودريتش الذي ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

لكن رغبة زيدان قد تصطدم بطموح إدارة النادي الإسباني.

إذ أوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد تطمح في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

وأشار التقرير إلى أن سعر عوار لن يقل عن 60 مليون يورو.

إلا أن زيدان لن يصطدم بإدارة ريال مدريد فقط، بل سيدخل النادي الإسباني في منافسة شرسة مع ليفربول لضم عوار.

فبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن يورجن كلوب يرى أن عوار سيكون الخيار الأفضل لتعويض جورجينيو فينالدوم الذي لم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

ولعب عوار 24 مباراة في كل المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 3.

عوار (22 عاما) ينتهي تعاقده مع ليون عام 2023.