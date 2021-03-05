مصارعة رومانية – منيع يحصد فضية بطولة روما الدولية

حصد عبد اللطيف منيع لاعب منتب مصر للمصارعة الرومانية والمصنف الثاني عاليما، الميدالية الفضية في بطولة روما الدولية في منافسات وزن تحت 130 كجم.

وخسر منيع من التركي ريزا كايالب في المباراة النهائية.

وكان كايالب قد فاز بفضلية أولمبياد ريو عام 2016 وبرونزية أولمبياد لندن عام 2012.

وتأهل منيع للنهائي بعد فوز على المصارع التشيكي ستبيان في ربع النهائي بنتيجة 3-0 وعلى المصارع الهندي نافين بنفس النتيجة أيضا.

وقال منيع عقب حصوله على الفضية: "أشعر بالفخر لرفع علم بلادي في هذا المحفل الدولي، لا يزال أمامي الكثير من الأحلام والطموحات التي أسعى للوصول لها".

وأضاف "أشكر عائلتي على دعمهم لي خلال مسيرتي وأشكر نادي وادي دجلة لثقته بي ودعمه سواء على الجانب المادي أو المعنوي الذي انعكس على تقدمي في التصنيف والارتقاء من المرتبة الرابعة للثانية خلال عام واحد فقط".

أما طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة الرياضي، فقال: "حصول منيع على الفضية شيء يسعدنا، خصوصا بعد انتصاره على العديد من أبطال المصارعة الرومانية من دول مختلفة".

وأكد "هذه البطولة ستكون أفضل استعداد لمنيع لخوض أولمبياد طوكيو 2021 والتي نرجو أن يفوز خلالها مع الأبطال المصريين بالعديد من الميداليات".

ويرعى وادي دجلة منيع، ضمن عقود دعم ورعاية 7 أبطال وفريق جماعي لتأهيلهم وإعداداهم لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2021، وهم؛ محمد عبد الموجود بطل الجودو، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، علي الصاوي بطل الكاراتيه، إسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطل التنس الأرضي، بالإضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس.

ليصبح أول ناد يبرم عقود رعاية لرياضات أخرى غير كرة القدم، وأكثر ناد لديه لاعبين دوليين بإجمالي 72 لاعبا، تماشيا مع خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم الإنجازات الرياضية.