سانشيز: أشعر وكأني أسد مُقيد

عبر ألكسيس سانشيز لاعب إنتر عن سعادته بعدما قاد فريقه للفوز على بارما في الدوري الإيطالي.

وانتصر إنتر على بارما بنتيجة 2-1 بفضل الأهداف التي سجلها سانشيز.

وقال ألكسيس لشبكة "سكاي إيطاليا" عن مباراة بارما: "كان لقاءا صعبا وقدموا مباراة كبيرة لكننا نقاتل للفوز بالدوري".

وأضاف "نشعر بأجواء إيجابية ونركز على أنفسنا ونواصل العمل. منذ خسارة نهائي الدوري الأوروبي (ضد إشبيلية) والفريق تطور كثيرا وأصبح فريقا يعرف كيف ينتصر".

واستمر "لدي خبرة كبيرة والمدرب يثق بي وأنا سعيد، وأرغب أن ألعب دائما وأكون في قمة جاهزيتي".

وشدد "أشعر أنني أسد مُقيد. حصولي على دقائق للعب يجلعني أفضل".

وأتم "أحب هذه الرياضة وأحب اللعب وأكون سعيدا أكثر كلما أشارك".

وشارك سانشيز في 26 مباراة مع إنتر كان أغلبها كبديل وسجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف في كل المسابقات.

وعزز إنتر صدارته للدوري الإيطالي بـ59 نقطة بفارق 5 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.