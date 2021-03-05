سانشيز: أشعر وكأني أسد مُقيد

الجمعة، 05 مارس 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر - ميلان

عبر ألكسيس سانشيز لاعب إنتر عن سعادته بعدما قاد فريقه للفوز على بارما في الدوري الإيطالي.

وانتصر إنتر على بارما بنتيجة 2-1 بفضل الأهداف التي سجلها سانشيز.

وقال ألكسيس لشبكة "سكاي إيطاليا" عن مباراة بارما: "كان لقاءا صعبا وقدموا مباراة كبيرة لكننا نقاتل للفوز بالدوري".

وأضاف "نشعر بأجواء إيجابية ونركز على أنفسنا ونواصل العمل. منذ خسارة نهائي الدوري الأوروبي (ضد إشبيلية) والفريق تطور كثيرا وأصبح فريقا يعرف كيف ينتصر".

واستمر "لدي خبرة كبيرة والمدرب يثق بي وأنا سعيد، وأرغب أن ألعب دائما وأكون في قمة جاهزيتي".

وشدد "أشعر أنني أسد مُقيد. حصولي على دقائق للعب يجلعني أفضل".

وأتم "أحب هذه الرياضة وأحب اللعب وأكون سعيدا أكثر كلما أشارك".

وشارك سانشيز في 26 مباراة مع إنتر كان أغلبها كبديل وسجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف في كل المسابقات.

وعزز إنتر صدارته للدوري الإيطالي بـ59 نقطة بفارق 5 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصارعة رومانية – منيع يحصد فضية بطولة روما الدولية دقيقة | رياضات أخرى
سانشيز: أشعر وكأني أسد مُقيد ساعة | الدوري الإيطالي
أسباب تفوق تشيلسي على ليفربول.. تجنب خطأ مباراة يونايتد وخروج صلاح ساعة | تقرير في الجول
روبرتسون: لا يمكننا التعويل على الماضي.. تلقي الضربات وارد في كرة القدم ساعة | الدوري الإنجليزي
توخيل: لعبنا بشجاعة ضد ليفربول.. ولا وقت للاحتفال ساعة | الدوري الإنجليزي
كلوب: لم ندافع جيدا ضد تشيلسي.. وافتقدنا اللمسة الأخيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
NBA – جيمس يلعب مع كيري لأول مرة.. ودورانت يختار إيرفينج في مباراة كل النجوم 2 ساعة | رياضات أخرى
كورونا يحرم يوفنتوس من بنتانكور ضد لاتسيو وبورتو 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك