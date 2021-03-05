NBA – جيمس يلعب مع كيري لأول مرة.. ودورانت يختار إيرفينج في مباراة كل النجوم

سيلعب ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز مع ستيف كيري نجم جولدن ستيت واريورز لأول مرة في نفس الفريق في مباراة كل النجوم لكرة السلة الأمريكية NBA All-Star.

واختار ليبرون جيمس وكيفن دورانت عناصر فرقهم للعب المباراة بعدما حصلا على أعلى الأصوات.

وتقام مباراة كل النجوم منذ عام 2018 بين فريقين بقيادة أكثر لاعبين حصلا على أعلى الأصوات للمشاركة في المباراة بدلا من فريقي الغرب والشرق كما جرت العادة سابقا.

الاختيارات كانت بنظام "الدرافت" وكان لليبرون جيمس الحق في اختيار أول لاعب لحصوله على أكبر عدد من الأصوات.

واختار ليبرون جيمس كل من:

يانيس أنتيتوكومبو – ميلواكي باكس

ستيف كيري – جولدن ستيت واريورز

لوكا دونشيتش – دالاس مافريكس

نيكولا يوكيتش – دينيفر ناجتس

أما دورانت فاختار 5 لاعبين بدلا من 4 لإصابته وعدم مشاركته في المباراة.

وجاءت اختيارات دورانت على النحو التالي:

كايري إيرفينج – بروكلين نيتس

جويل إمبيد – فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

كواي ليونارد – لوس أنجلوس كلبيرز

برادلي بيل – واشنطون ويزاردز

جيسون تاتوم – بوسطن سيلتكس

ويجلس على دكة الاحتياطي في فريق ليبرون كل من:

جايلين براون – بوسطن سيلتكس

بول جورج – لوس أنجلوس كليبرز

رودي جوبر – يوتا جاز

داميان ليلارد – بورتلاند ترايل بلايزرز

كريس بول – فينيكس صنز

دومانتاس سابونيس – إنديانا بيسرز

بن سيمونز – فلادلفيا سيفنتي سيسكرز

أما دكة فريق دورانت فيجلس عليها كل من:

ديفين بوكر – فينيكس صنز

يوليس راندل – نيويورك كينكس

نيكولا فوسيفيتش – أورلاندو ماجيك

جيمس هاردن – بروكلين نيتس

زاك لافين – شيكاغو بولز

زيون ويليامسون – نيو أورليانز بيليكانز

دونوفان ميتشيل – يوتا جاز

وتم استبعاد أنتوني ديفيز نجم لوس أنجلوس ليكرز من المباراة رغم اختياره بسبب الإصابة.

وتُقام المباراة يوم 7 مارس المقبل، على صالة ستات فارم أرينا بمدينة أتالانتا.

ومنذ تغيير اسم الفرق لكي تصبح باسم اللاعب وليس الشرق والغرب، ظهر فريق ليبرون –نسبة إلى ليبرون جيمس- 4 مرات.

ليكون جيمس أكثر من قاد فريقا في مباراة كل النجوم.

وانتصر فريق ليبرون على فريق يانيس (أنتيتوكومبو) في مباراة العام الماضي بنتيجة 157-155.