رئيس الزمالك: لدينا أفضل لاعبي مصر.. لم يتخاذلوا أبدا

قال عماد عبد العزيز رئيس لجنة إدارة الزمالك إن لاعبي الفريق لم يتخاذلوا في المباريات الأخيرة التي تعادل فيها النادي 3 مرات منها اثنتين في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد العزيز في حواره مع قناة النادي "قلت للاعبين نحن في ظهركم، ما المشكلة في التعادل في مباراة؟".

وتعادل الزمالك بلا أهداف أمام مضيفه وادي دجلة يوم الإثنين في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز ليفرط في نقطتين أمام متذيل ترتيب البطولة.

وأضاف عبد العزيز "لو أحصينا الفرص المهدرة في آخر 3 مباريات، ستجد أننا نصل للمرمى كل دقيقة، لكن لم يحالفنا الحظ. اللاعبون لم يتخاذلوا".

وعن أزمة الرواتب المتأخرة، أوضح "سنوفر موارد مالية قريبا لنسدد جزءا من مستحقات اللاعبين".

واستمر "نعمل الآن في ملف تجديد عقد فرجاني ساسي ولاعبين آخرين. الزمالك لديه أفضل لاعبي مصر".

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة قوية أمام مضيفه الترجي التونسي يوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجمع الزمالك نقطتين في أول جولتين بالتعادل بلا أهداف مع مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري مبتعدا بست نقاط عن الوصيف وحامل اللقب الأهلي وللأخير 3 لقاءات مؤجلة.

وبعد العودة من تونس يستضيف الزمالك يوم الخميس فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري.