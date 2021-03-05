مواعيد مباريات اليوم 5 مارس 2021.. 3 لقاءات في الدوري المصري وحجازي ضد الوحدة

الجمعة، 05 مارس 2021 - 10:26

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدفه مع اتحاد جدة في شباك الأهلي - الصورة من الحساب الرسمي للدوري السعودي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، الموافق 5 مارس والقنوات الناقلة لها.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الدوري المصري

تلعب اليوم 3 مباريات في الدوري المصري.

وادي دجلة يواجه الإسماعيلي في تمام الـ3 عصرا، وتنقل المباراة عبر on time sports.

وفي الـ5 مساءا يلعب الاتحاد السكندري ضد الإنتاج الحربي وتُنقل على on time sports 2.

وتختتم مباريات الدوري بمواجهة طلائع الجيش لإنبي في الـ7 مساءا وتُنقل عبر on time sports.

الدوري السعودي

يلعب اتحاد جدة بقيادة محترفنا أحمد حجازي ضد الوحدة في تمام الـ7:35 مساءا وتنقل عبر السعودية الرياضية 1.

دوري أبطال إفريقيا

يلعب شباب بلوزداد الجزائري ضد الهلال السوداني في الـ9 مساءا وتنقل عبر beIN Sports 4.

الدوري الإسباني

يلعب فالنسيا ضد فياريال في تمام الـ10 مساءا وتنقل عبر beIN Sports 1.

ولمعرفة مواعيد كل المباريات اضغط هنا.

الدوري المصري أحمد حجازي
نرشح لكم
أخر الأخبار
NBA – جيمس يلعب مع كيري لأول مرة.. ودورانت يختار إيرفينج في مباراة كل النجوم 13 دقيقة | رياضات أخرى
كورونا يحرم يوفنتوس من بنتانكور ضد لاتسيو وبورتو 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
فيلم في الجول - الأباتشي.. شيكابالا 32 دقيقة | وثائقي في الجول
رئيس الزمالك: لدينا أفضل لاعبي مصر.. لم يتخاذلوا أبدا 47 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 5 مارس 2021.. 3 لقاءات في الدوري المصري وحجازي ضد الوحدة ساعة | الدوري المصري
كلوب مفسرا استبدال صلاح: لم أرد المجازفة ساعة | الدوري الإنجليزي
سيلعبون على اللقب مرتين خلال 14 يوما.. بلباو يُقصى ليفانتي ويواجه برشلونة في نهائي كأس الملك 10 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب دجلة السابق: هذه سبب زيارتي لـ الأهلي.. وأتمنى العودة للدوري المصري مجددا 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك