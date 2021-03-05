مواعيد مباريات اليوم 5 مارس 2021.. 3 لقاءات في الدوري المصري وحجازي ضد الوحدة

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، الموافق 5 مارس والقنوات الناقلة لها.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد

الدوري المصري

تلعب اليوم 3 مباريات في الدوري المصري.

وادي دجلة يواجه الإسماعيلي في تمام الـ3 عصرا، وتنقل المباراة عبر on time sports.

وفي الـ5 مساءا يلعب الاتحاد السكندري ضد الإنتاج الحربي وتُنقل على on time sports 2.

وتختتم مباريات الدوري بمواجهة طلائع الجيش لإنبي في الـ7 مساءا وتُنقل عبر on time sports.

الدوري السعودي

يلعب اتحاد جدة بقيادة محترفنا أحمد حجازي ضد الوحدة في تمام الـ7:35 مساءا وتنقل عبر السعودية الرياضية 1.

دوري أبطال إفريقيا

يلعب شباب بلوزداد الجزائري ضد الهلال السوداني في الـ9 مساءا وتنقل عبر beIN Sports 4.

الدوري الإسباني

يلعب فالنسيا ضد فياريال في تمام الـ10 مساءا وتنقل عبر beIN Sports 1.

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