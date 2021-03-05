سيلعبون على اللقب مرتين خلال 14 يوما.. بلباو يُقصى ليفانتي ويواجه برشلونة في نهائي كأس الملك

فاز أتليتك بلباو على ليفانتي بهدفين مقابل هدف، على ملعب سيوداد دي فالنسيا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليتأهل لنهائي المسابقة.

تقدم روجر ماتي لأصحاب الأرض في الدقيقة 17، وتعادل راؤول جارسيا لبلباو في الدقيقة 30.

التعادل استمر حتى الوقت الأصلي للمباراة ليلجأ الفريقين للعب أشواط إضافية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي سجل أليكس بيرنجوير هدف الانتصار لبلباو.

وسيلاقي أتليتك بلباو نظيره برشلونة، الذي انتصر على إشبيلية بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب ليعوض خسارته ذهابا 2-0.

ويقام نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 17 إبريل المقبل على ملعب لا كارتوخا.

لكن قبلها بـ14 يوما، سيلعب أتليتك بلباو نهائي كأس الملك.. لموسم 2019-2020، وضد ريال سوسيداد وعلى ملعب لا كارتوخا أيضا.

بلباو كان وصل لنهائي الكأس في الموسم الماضي مع سوسيداد -غريمه في إقليم الباسك-، وكان من المقرر أن يُلعب يوم 18 إبريل لعام 2020؛ لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل النهائي.

التأجيل طوال هذه الفترة كان بطلب من الفريقين؛ لرغبتهم لعب المباراة بحضور جماهيري على أمل أن حالات المصابين بفيروس كورونا ستنخفض.

والآن قد يفوز أتليتك بلباو بكأس ملك إسبانيا، مرتين خلال 14 يوما فقط.