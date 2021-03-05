مدرب دجلة السابق: هذه سبب زيارتي لـ الأهلي.. وأتمنى العودة للدوري المصري مجددا

الجمعة، 05 مارس 2021 - 00:38

كتب : FilGoal

نيكوديموس بابافاسيليو - مدرب وادي دجلة - دجلة

أبدى نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني السابق لوادي دجلة سعادته بزيارته لمران الأهلي من أجل تجديد رخصته التدريبية.

وتحدث بابافسيليو لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الأهلي نادي رائع وسيد عبد الحفيظ ومدرب الفريق بيتسو موسيماني استقبلاني بشكل رائع وقدما لي الكثير من المعلومات الرائعة".

وواصل "أنا في غاية السعادة وأستطيع القول لماذا الآهلي نادي كبير".

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وبسؤاله عن العروض التي تلقاها قال: "تلقيت عدة عروض كان أحدهم من ناد كبير من السودان وهناك عروض من اليونان والتشيك لكنني فضلت الحصول على راحة والعودة لرؤية عائلتي بعد عام ونصف من عدم مقابلتهم".

وبسؤاله هل يود العودة لمصر مجددا أجاب "نعم أتمنى حدوث ذلك لكنني لا أستطيع الكشف عن اسم النادي الذي أريد تدريبه فأي ناد سأتحدث عنه هو متعاقد مع مدرب حاليا".

وأكمل "لكن هناك أندية كبيرة ولها مشروعات كبيرة وليس من الجيد أن أسمي النادي الذي أرغب في تدريبه".

وأتم "سأكون سعيدا بالعودة للدوري المصري في المستقبل".

الأهلي بابافاسيليو وادي دجلة
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